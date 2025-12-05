Arrancan las obras para hacer de la vieja Biltoki sede de los servicios sociales públicos

La transformación del antiguo comercio Biltoki de la Plaza, antes Casa Ugalde, en sede de los servicios sociales municipales se pone en marcha la próxima ... semana.

La adecuación del número 2 de la plaza San Martín Agirre responde a las necesidad de espacio en la Casa Consistorial que se ha quedado pequeña para varios servicios. En un plazo, por determinar, además se verán obligados aumentar el espacio dedicado a la Policía Municipal. Será cuando doten de armas de fuego a los agentes. Una novedad que exige dependencias específicas como la sala de armas.

Los servicios sociales se trasladarán desde la segunda planta del consistorio, que ocupan ahora, a la planta baja casi contigua «haciendo el servicio más accesible a la ciudadanía», señalan desde el Ayuntamiento, «esta adaptación se marca dentro del plan de legislatura municipal en la estrategia de regeneración del casco histórico y recuperación de locales en desuso», en palabras del concejal Markel Azkargorta. «Gracias a la renovación del antiguo Biltoki adquirido por el Ayuntamiento la atención que ofrecen los servicios sociales municipales será mejor para los bergareses. Nuestro objetivo es acercar los servicios públicos a la ciudadanía y este nuevo espacio permitirá ofrecer una atención más cómoda y moderna».

El acuerdo de compra del local se formalizó en mayo del año psado para hacerse con una planta de 376m2 y uno anexo de 22 m2 sobre un importe final de 390.500 euros. El proceso se abril con el abono desde junio del 2024 hasta abril de este año de una mensualidad de 1.500 euros más IVA. Periodo dedicado a regularización de todos los aspectos de la finca. Antes de finales de abril se ha realizado el abono del grueso del importe de la venta descontadas las rentas.

La reforma creará sala de oficinas y reuniones con diseño cómodo de atención al ciudadano y hace accesibles los aseos. El proyecto se ha redactado por con el estudio Biark Studio. Contempla el cierre estanco de las oficinas de servicios sociales fuera del horario de oficina, el uso del lugar de recepción y las salas de reuniones, y el uso como punto de descanso o refugio climático.

La obras se han adjudicado a la empresa Goitu Eraikuntzak, S.L. con un importe de 566.475,62 euros (IVA incluido), y salieron a concurso público por 579.972 euros.