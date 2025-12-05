Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Toda la planta baja del número de la plaza se adecuará para acoger a los servicios sociales municipales. B. U.

Bergara

Arrancan las obras para hacer de la vieja Biltoki sede de los servicios sociales públicos

Una inversión en la reforma de 566.000 euros sobre un local adquirido el año pasado por 390.500 euros

Juan Antonio Migura

Bergara

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

La transformación del antiguo comercio Biltoki de la Plaza, antes Casa Ugalde, en sede de los servicios sociales municipales se pone en marcha la próxima ... semana.

