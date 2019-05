Belar Sounds llenará de rock Falerina con once conciertos Componentes de las bandas locales junto al cartel del Belar Sounds. / JESÚS ANDRADE La segunda edición del programa diurno y al aire libre arranca el 1 de junio apostando en su cartel por la igualdad de género RAMÓN ALBERTUS VITORIA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:23

«Rock and roll para todos y todas». Suena un poco a frase hecha, pero es el mejor resumen del programa de conciertos Belar Sound, que se celebrará en el jardín de Falerina con once conciertos entre el 1 de junio y el 5 de octubre (a las 13.30). Lo dijo Bárbara, batería de Moni Garage, uno de los once grupos vascos encargados de animarel ambiente cada fin de semana, en ese espacio tan «idílico», como lo definió Estíbaliz Canto, concejala de Cultura. Este programa de música al aire libre nació el año pasado con el objetivo de «mostrar el trabajo de grupos que se van consolidando en el panorama local y nacional», destacó Canto, quien subrayó que de nuevo se ha tenido en cuenta la presencia femenina a la hora de la selección de las bandas -siete de cada grupos cuenta con mujeres como integrantes-.

Entre las formaciones vitorianas, que llevarán al directo su repertorio, se encuentran Moni Garage, Infraganti Band y Los Misterios. Todas respiran un halo romántico, de interés por otras épocas bebiendo de las tradiciones. Desde el blues de Chicago al punk japonés. Este último caso es el de Moni Garage que asegura que el objetivo de sus conciertos es que el público «disfrute tanto» como ellos sobre el escenario y ha versionado a la banda asiática Thee Michelle Gun Elephant que funde el punk y el blues en sus canciones.

Junio J. Room y Weird Antiqua (1 de junio), Young Wait (9), Los Misterios (23) y Romanticos (29). Julio Infraganti (7 de julio), Rachel Reyes (14). Agosto Blackfield (24), Wax & Boogie (31). Septiembre Komando Funk (7), Koko Jean (14). Octubre Moni Garage (5).

También Los Misterios, que hace dos años publicaron su trabajo 'El Instronauta', hunden sus raíces en la ola sesentera. Como señalaron su bajista Iker Saracibar y el organista Israel Ruiz de Infante la marca que más le define es el surf rock. «Aunque no somos puristas y nos dejamos llevar un poco». Entre sus ritmos trepidantes con influencias cinematográficas se cuela algo de psicodelia. También la cantante Julia Butenko, de Infraganti, un quintento que navega por el jazz y el soul, se felicita porque este tipo de programas «dan vida cultural» a la ciudad. Por ello esperan que el tiempo acompañe. «Esperamos que haga bueno», desean todos los músicos.