Zainsare ofrece recursos, orientación y formación a cuidadores. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Zainsare inicia este sábado las sesiones de formación dirigidas a cuidadores

En octubre tendrá lugar un taller de interconexión de trabajadoras de este ámbito, y durante el otoño otro para familias contratantes

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54

El recientemente presentado proyecto Zainsare inaugurará este sábado las sesiones de formación y de encuentro dirigidas a personas que trabajan en el ámbito de los ... cuidados. Y lo hará organizando una charla que tendrá lugar en la sede del Grupo SSI, en la calle Iturriotz, 21, en horario de 16.00 a 17.30. En ella se brindará a los y las trabajadoras de este sector la oportunidad preguntar y aclarar las dudas. Se recomienda inscribirse previamente.

