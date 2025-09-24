Zainsare inicia este sábado las sesiones de formación dirigidas a cuidadores

Arrasate-MondragónZainsare inicia este sábado las sesiones de formación dirigidas a cuidadores
En octubre tendrá lugar un taller de interconexión de trabajadoras de este ámbito, y durante el otoño otro para familias contratantes
Kepa Oliden
Arrasate-Mondragón
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54
El recientemente presentado proyecto Zainsare inaugurará este sábado las sesiones de formación y de encuentro dirigidas a personas que trabajan en el ámbito de los ... cuidados. Y lo hará organizando una charla que tendrá lugar en la sede del Grupo SSI, en la calle Iturriotz, 21, en horario de 16.00 a 17.30. En ella se brindará a los y las trabajadoras de este sector la oportunidad preguntar y aclarar las dudas. Se recomienda inscribirse previamente.
El Ayuntamiento de Arrasate, la Dirección de Trabajo e Inclusión del Gobierno Vasco y el grupo SSI han puesto en marcha conjuntamente el proyecto 'ZainSare Espazioa'. Nace con el objetivo de ofrecer apoyo y crear redes para las personas que desempeñan cuidados en los hogares y para quienes estén interesadas en trabajar en el ámbito de los cuidados.
El propósito de Zainsare es dignificar el trabajo de cuidados, profesionalizarlo, mejorar su calidad, las condiciones laborales y los procesos de inserción laboral.
Taller de cinco sesiones
Tras la charla inicial, el 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre se impartirá un taller de interconexión entre trabajadores y trabajadoras. Las personas participantes podrán compartir sus necesidades y deseos, poner en valor el trabajo de cuidados y diseñar conjuntamente una red eficaz para quienes cuidan en los hogares.
Formación para familias
Durante el otoño se ofrecerá asimismo una sesión informativa dirigida a las familias que requieren cuidados en el hogar, ya que ZainSare Espazioa no solo pretende dirigirse a las personas trabajadoras, sino también proporcionar formación y resolver dudas de quienes contratan sus servicios. De este modo, las familias o empleadores tendrán la oportunidad de conocer sus derechos y obligaciones en los procesos de contratación. Gracias a este espacio, además, se busca facilitar el vínculo entre quienes contratan y quienes son contratados.
Más información e inscripciones llamado al 747 425 858 o presencialmente los miércoles y viernes de 09.30-14.00 y 14.30-18.00.
