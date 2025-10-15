Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición con fotografías de los dantzaris de Txikitxu-Arrostaitz instalada en marzo en Kulturate. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Uarkape rebosará de música y dantzaris en la celebración de Txikitxu-Arrostaitz

El evento central de los aniversarios de los dos grupos se celebrará este sábado con la actuación de 340 personas entre músicos y dantzaris

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Los grupos de dantzas Txikitxu-Arrostaitz coronarán los actos conmemorativos de sus respectivos 55 y 35 aniversarios con un gran evento que tendrá lugar ... este sábado en Uarkape y que reunirá a 250 dantzaris de todas las edades, tanto en activo como miembros veteranos de ambos grupos. El acto contará asimismo con la participación de los txistularis de Udalaxpe, los Gaiteros de Arrasate, la Trikitixa Eskola, los txalapartaris de TTakun, la Banda de Arrasate Musikal y la comparsa de Gigantes y Kilikis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Uarkape rebosará de música y dantzaris en la celebración de Txikitxu-Arrostaitz

Uarkape rebosará de música y dantzaris en la celebración de Txikitxu-Arrostaitz