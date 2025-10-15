Uarkape rebosará de música y dantzaris en la celebración de Txikitxu-Arrostaitz

Los grupos de dantzas Txikitxu-Arrostaitz coronarán los actos conmemorativos de sus respectivos 55 y 35 aniversarios con un gran evento que tendrá lugar ... este sábado en Uarkape y que reunirá a 250 dantzaris de todas las edades, tanto en activo como miembros veteranos de ambos grupos. El acto contará asimismo con la participación de los txistularis de Udalaxpe, los Gaiteros de Arrasate, la Trikitixa Eskola, los txalapartaris de TTakun, la Banda de Arrasate Musikal y la comparsa de Gigantes y Kilikis.

En total 340 personas intervendrán directamente en este evento cuyo colofón será una cena popular que se servirá en la misma cancha a las 21.30 y para la que se han inscrito 900 personas.

El evento comenzará con un pasacalle que partirá a las 17.00 horas desde la plaza Arizmendiarrieta para desembocar en la exhibición de dantzas que comenzará en el frontón Uarkape a las 18.00 horas.

Un total de 170 dantzaris de entre 6 y 30 años en activo más otros 110 que han formado parte de Txikitxu-Arrostaitz durante estos 55 años ofrecerán un repertorio de danzas «en una evolución desde la tradición más profunda hasta nuestros días». Será un espectáculo de 2 horas de duración en el que diferentes grupos bailarán danzas «tan conocidas como la esku dantza femenina o un kaskarrotz, así como otras de creación propia o aprendidas en otros territorios, con diferentes materiales y trajes».

Desde la organización avisaban que durante el evento no faltarán «sorpresas y momentos para reír y llorar», por lo que recomiendan acudir de surtidos de pañuelos para enjugar alguna que otra lágrima.

El trabajo preparatorio realizado durante los meses previos ha sido, en palabra de los organizadores, ingente. «Incontables reuniones y ensayos, escuchar a los veteranos, seguir sus recomendaciones... Si hubiéramos tenido ocasión dormir en Kulturola, hasta lo hubiéramos agradecido» señalaba con humor una de las dantzaris del grupo.

Padres y madres de los dantzaris han ayudado también en las exigentes labores organizativas de un evento de la envergadura del que se representará este sábado en Uarkape.

La programación de actos celebrados durante los pasados meses con ocasión de los aniversarios de Txikitxu-Arrostaitz ha contribuido a divulgar la actividad y trayectoria de estos dos grupos dantzaris, y también como reconocimiento de la labor realizada por sus fundadores Marga Marcader y Eugenio García.