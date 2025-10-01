Arrasate«Es el trofeo más bonito que me han concedido»
El reconocido fotógrafo arrasatearra Igor Altuna inaugura esta tarde una exposición en las Juntas Generales de Bizkaia (18.00h). Ganador del trofeo Argizaiola 2025, el premio fotográfico más importante de Euskadi, Altuna intervendrá en un coloquio para hablar de su trayectoria como fotógrafo especializado en naturaleza. La imagen con la que se ha hecho acreedor del Argizaiola 2025 fue tomada en Kenia en 2024.
Igor Altuna ha recibido numerosos premios internacionales pero asegura que el Argizaiola «es el más bonito y el más original» dentro de extenso palmarés.
