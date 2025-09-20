Tres artistas inaugurarán en curso de Emakume Txokoa el jueves en Kulturate

El Diario Vasco Arrasate. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Emakume Txokoa contará con la participación de tres artistas en el acto inaugural del nuevo curso que tendrá lugar este jueves 25 en el aula magna de Kulturate a las 19.00 horas. Ane Zubeldia Magriña, Olatz Urkia Larrañaga y Bea Larrañaga Ibeas son colaborarán además como formadoras de la Escuela de Empoderamiento de Emakume Txokoa.

El acto comenzará con un breve recital de Ane Zubeldia, creadora que trabaja en diferentes ámbitos como la música, la danza, la literatura... Junto a Eider Adeletxe han creado el grupo Mejillón Tigre, y en los últimos meses, han ofrecido recitales de poesía 'Hitz esana'. Además, y entre otros proyectos, Ane Zubeldia es autora del libro de poesía 'Kontra', recién publicado en mayo.

La escritora ofrecerá este curso un taller de escritura (Suzko idazketa) en la Escuela de la Empoderamiento de Emakume Txokoa.

También colabora como formadora en Emakume Txokoa, la música y profesora arrasatearra Olatz Urkia Larrañaga. El curso que dirige ofrece un espacio para trabajar juntas, haciendo red a través del canto y de la música. El curso está trabajando también en recuperar y visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la música.

Olatz Urkia contará con la ayuda de mujeres del espacio de canto de la Escuela de Empoderamiento para ofrecer un breve recital e invitar a quienes se acerquen el jueves a cantar todas juntas.

Espectáculo de clown

A continuación, Bea Larrañaga Ibeas, ofrecerá el espectáculo 'Filipa Balbina, mujeres payasas en la historia'. Bea Larrañaga es una artista multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en artes escénicas. Es una entusiasta del teatro clown y de la comedia física. El juego y los movimientos sociales constituyen su fuente de inspiración.

Filipa Balbina es un proyecto creado por la compañía artística de Bea Larrañaga para dar visibilidad a las mujeres payasas que han existido a través de la Historia. Así brindará la ocasión de conocer a muchas de las payasas que hay en la actualidad y mirando al futuro con una visión cómica más feminista.