Treba programa 5 sesiones formativas para adolescentes, jóvenes y familias

El programa formativo Treba, impulsado conjuntamente por la Diputación Foral y los ayuntamientos, llegará de nuevo este año a Arrasate. Esta iniciativa está dirigida a adolescentes, jóvenes y madres y padres, y su objetivo principal es fortalecer el bienestar, el desarrollo personal y las competencias educativas, respondiendo a las necesidades y retos de las diferentes generaciones.

A través del programa Treba se trabajan las siguientes áreas: adolescentes, jóvenes y familias.

Cinco sesiones

Este año, el bienestar emocional será el eje central de la edición de Arrasate. Para ello, se han organizado cinco sesiones.

Las dirigidas a adolescentes serán dos: 'Bienestar emocional. Las movidas de las cuadrillas' que impartirá Beñat Benítez el 28 de octubre en el gazteleku (17.30-19.30) y el curso básico de 'bienestar emocional' a cargo de Hariak el 14 de noviembre también en el gazteleku.

Estas sesiones buscan mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los y las adolescentes mediante sesiones adaptadas a su realidad y necesidades.

Dirigidas a los jóvenes se impartirán sendas sesiones de 'curso básico de bienestar emocional' y 'bienestar emocional; comunicar con libertad en público'. Ambas en sala Jokin Zaitegi de Kulturate los días 12 y 19 respectivamente.

Treba jóvenes busca promover procesos de empoderamiento y ofrecer espacios para el desarrollo y el crecimiento personal y colectivo.

Por último, treba familia, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de hijos e hijas mediante la formación en competencias educativas, tendrá una única sesión. Será el 10 de noviembre en el salón de actos de Kulturate a las 18.00 horas y versará sobre 'gestionar nuestras emociones para acompañar a hijos e hijas'.

Charlas para padres

Por otro lado, el ayuntamiento ha organizado dos charlas para padres y madres. La primera, sobre 'Prevención del consumo de drogas desde la familia' será impartida el 27 de octubre en el aula magna de Kulturate (18.00h) por Ixone Akarregi y Ainhoa Lauzirika..

La segunda charla girará en torno a las 'normas y límites. Cómo establecerlos de forma asertiva', será el 6 de noviembre en la sala Loramendi de Kulturate (18,00h) y será impartida por Leyre Cano.