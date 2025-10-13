Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Niños experimentan en un anterior taller de ingeniería organizado por la biblioteca municipal. DV

Arrasate-Mondragón

Un taller científico para escolares abrirá la programación del Día de la Biblioteca

Será conducido por la Fundación Elhuyar en Santa Marina para acercar la ciencia y la tecnología a escolares de 2º a 6º de Primaria

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Un taller científico para escolares inaugurará el martes 21 en Santa Marina la programación del Día Internacional de la Biblioteca que se celebra el ... 24 de octubre, fecha que conmemora el día en el que el ejército serbio destruyó en 1992 la Biblioteca Nacional de Sarajevo durante la guerra de Bosnia.

