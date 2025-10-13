Un taller científico para escolares abrirá la programación del Día de la Biblioteca

Un taller científico para escolares inaugurará el martes 21 en Santa Marina la programación del Día Internacional de la Biblioteca que se celebra el ... 24 de octubre, fecha que conmemora el día en el que el ejército serbio destruyó en 1992 la Biblioteca Nacional de Sarajevo durante la guerra de Bosnia.

Newsletter

El taller de ingeniería que tendrá lugar en la biblioteca de Santa Marina será conducido por monitores de la Fundación Elhuyar, y consistirá en una demostración práctica de experimentos científicos en los que podrán participar activamente escolares de segundo a sexto de Primaria. Será, como señalaba la directora de la Biblioteca Municipal Asun Agiriano, una forma de acercar la ciencia y la tecnología a las niñas y niños. Para participar en este taller se requiere inscripción previa, que ya está disponible en la web municipal.

'Conservando memoria'

'Conservando memoria', título de la obra teatral que se representará al día siguiente, 22 de octubre, en Kulturate, Se trata de un ejercicio escénico donde a partir de recuerdos personales y íntimos, la compañía riojana El Patio Teatro construye una reflexión crítica sobre el recuerdo y sobre cómo conservar la memoria de las cosas cotidianas.

'Conservando memoria' s una obra de teatro intimista y emotiva, de pequeño formato, presentada al estilo de teatro de objetos, donde la protagonista (Izaskun Fernández, 35 años) reconstruye las anécdotas vividas por sus antepasados (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos), anécdotas y experiencias de «otros tiempos» que ella recogió mientras interrogaba a sus abuelos.

Izaskun utiliza recursos propios —interpretación, voz, gesto corporal, comunicación con los dedos— combinados con la manipulación de pequeños objetos (minifrascos de conservas), dando vida a cada uno de ellos, recordando cómo vivieron sus antepasados, sus vivencias, sus costumbres, sus juegos, sus palabras, sus comidas... rindiéndoles tributo y cariño

La programación del Día de la Biblioteca, culminará el viernes 24 con un espectáculo de clown dirigido a todo el público con el grupo

Bapatean Zirko representará su divertido montaje titulado 'Adabaki' en la plazuela situada a la entrada de Kulturate. En caso de meteorología adversa e trasladará al aula magna.

Un espectáculo de clown en idioma internacional: el gesto. El juego de estos dos payasos nos traslada a un universo lleno de emociones, sustos, golpes y magia, donde lo más importante no es la historia, sino la relación de ambos y sus enredos. Entre periódicos, pelotas, maletas y parches, los personajes nos llevan a un mundo lleno de sorpresas y mucho humor.