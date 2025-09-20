Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Smartlog Ointxe sasakibaloi taldea kBarakaldori irabazi zion finalerdian (69-65) ostiralean
Arrasate

Smartlog Ointxe taldeak Euskal Kopako finala jokatuko du bihar, igandea

Arrasateko nesken saskibaloi taldeak Barakaldori irabazi zion finalerdian (69 -65) eta finalean Azpeitiko Domusa Teknik izango du aurkari, Galdakaori 62 53 irabazita

DV

Arrsasate

Larunbata, 20 iraila 2025, 13:38

Smartlog Ointxe taldeak Euskal Kopako finala jokatuko du bihar, igandea, Galdakaon Domusa Teknik-en kontza

Arrasateko nesken saskibaloi taldeak Barakaldori irabazi zion finalerdian (69-65) eta finalean Azpeitiko Domusa Teknik izango du aurkari, Galdakaori 62-53 irabazita.

Euskal Kopa Galdakaon jokatzen ari da eta ostiralean 2 finalerdiak jokatu ziren. Arrasateko jokalariek partida ona jokatu zuten bizkaitarren aurka, eta nahiz eta Joana Domingos jokalari angolarra ez izan, oso sentsazio onak utzi zituzten.

Partida oso parekatuta hasi zen bere lehen zatian, eta lehen laurdenaren amaieran nagusi ziren bizkaitarrak 13-15, baina atsedenaldian Smartlog Ointxe 32 – 30 aurreratu zen. Atsedenaldiaren ostean Smartlog Ointxek errenta hori handitzea lortu zuen, eta azken laurdenean 55-48 zen markagailua.

Azken 10'etan Barakaldoko jokalariak aldea murrizten joan ziren eta azken minutuan 67-64rekin sartu ziren, baina Arrasateko neskek garaipena eta finalerako txartela lortu zuten azkenean.

Finalean aurkaria Challenge Ligan jokatzen duen Azpeitiko taldea da, Smartlog Ointxe baino maila altuagoan jokatzen duena, eta a priori Euskal Kopa irabazteko faboritoa da. Partida 12:00etan hasiko da Galdakaoko Urreta Kiroldegian

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  3. 3 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  8. 8 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Smartlog Ointxe taldeak Euskal Kopako finala jokatuko du bihar, igandea

Smartlog Ointxe taldeak Euskal Kopako finala jokatuko du bihar, igandea