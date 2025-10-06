Smartlog Ointxe de LF2 debuta con una gran victoria en Lleida por 80-83

El Diario Vasco arrasate. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El arranque de la Liga Femenina 2 no ha podido comenzar mejor para el Smartlog Ointxe, tras su victoria en una cancha muy complicada, y tras un partido que finalizó con empate y que se resolvió en la prórroga..

El Smartlog Ointxe se presentaba en Lleida sin su fichaje extranjero, ya que todavía Joana Domingos no ha resuelto sus problemas administrativos para poder viajar de Angola a España. La ausencia de la pívot angoleña, sin embargo, no ha sido excusa para que el equipo de Arrasate haya debutado con victoria en esta Liga.

El partido comenzó con gran igualdad y en el primer cuarto el Smartlog Ointxe se adelantaba 18-19, pero en el segundo cuarto las catalanas atenazaban los ataques de las de Arrasate para infringirles un 16-7 e irse al descanso con 34-26 a su favor.

Tras el descanso, las primeras canastas fueron también para el equipo de Lleida, pero pronto el Smartlog Ointxe se puso a defender con mayor intensidad, y mejoró su acierto ofensivo para vencer por 17-24, lo que llevaba el partido al último cuarto con un ajustado 51-50.

Jugó mejor el Smartlog Ointxe esos últimos 10 minutos y a falta de 30 segundos para finalizar el encuentro dominaba por 66-72 y disponía de 2 tiros libres. Al fallo en esos 2 tiros libres le siguió un triple más 1 de las catalanas, y 2 tiros libres errados nuevamente por las jugadoras de Arrasate, llevaba el partido a empate a 72.

En la prórroga, el Smartlog Ointxe se rehizo de ese fatídico final de partido, y supo volver a engancharse al partido para vencer en ese parcial por 8-11, y traerse para Arrasate su primera victoria de la temporada.

Pontevedra, en Iturripe

El próximo sábado será el debut en Iturripe del Smartlog Ointxe contra el equipo gallego de Pontevedra, que en la primera jornada ha perdido en casa.