En la Euskal Kopa participarán los 4 equipos de la CAPV que compiten en Liga Challenge y Liga Femenina 2. Ointxe
Arrasate

El Smartlog Ointxe disputa la Euskal Kopa femenina un año más

Mañana viernes se disputan las 2 semifinales, y las baloncestistas arrasatearras debutarán a partir de las 17.30 contra el Baracaldo.

DV

Arrasate

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:49

El Smartlog Ointxe disputa la Euskal Kopa femenina un año más que este año se jugará en Galdakao. Organizada por la Federación Vasca de Baloncesto, en esta edición de la Euskal Kopa participarán los 4 equipos de la CAPV que compiten en Liga Challenge y Liga Femenina 2.

En concreto el equipo guipuzcoano del Iraurgi es el único que jugará en Challenge, mientras el Smartlog Ointxe, y los 2 vizcaínos: Barakaldo y Galdakao, jugarán en Liga Femenina 2.

Mañana viernes se disputan las 2 semifinales, y el Smartlog Ointxe debutará a partir de las 17:30 contra el Baracaldo. El equipo vizcaíno jugó la pasada campaña en Challenge pero no pudo mantener la categoría. Sin duda es uno de los equipos a luchar por el ascenso, y el partido de mañana será una buena prueba para el Smartlog Ointxe.

El equipo de Arrasate sigue sin poder contar con su refuerzo estrella para esta temporada, la jugadora de Angola, Joana Domingos, que sigue en su país a la espera de resolver problemas burocráticos con el pasaporte. La directiva del Ointxe está trabajando en varios frentes para intentar ayudar a resolver la situación, pero hasta el momento sin éxito.

Se ha puesto de plazo hasta la próxima semana, porque la Liga comienza oficialmente el 5 de octubre, y no se puede esperar mucho más a su llegada.

La otra semifinal de la Euskal Kopa la jugarán Galdakao e Iraurgi a las 20:00, y la final entre los 2 vencedores se juega el domingo a partir de las 12:00.

