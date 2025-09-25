Una Semana del Mayor para todas las edades con paseos, charlas y baile

Un paseo con bastones con monitor hasta San Prudencio, partiendo a las 10.00 de Biteri, inaugurará este domingo la Semana de las Personas ... Mayores. La programación organizada por Arrasateko Nagusien Kontseilua (Anakon) se extenderá hasta el jueves 2 con un surtido de actos «inclusivos y abiertos a la participación de toda la ciudadanía» y que buscan «tejer lazos intergeneracionales», en palabras del presidente del Consejo de Mayores Roberto Zazo.

Newsletter

La jornada inaugural del domingo comenzará con la referida salida, pero a su regreso de San Prudencio los caminantes tendrán ocasión de disfrutar de un vermut con bailables de la mano de DJ Goiko y una apetitosa degustación de jamón, todo ello en la plaza a las 13.00. Previamente, la periodista arrasatearra Kaittin Allende oficiará de presentadora de la semana.

Biblioteca

El lunes 29 efectuarán una visita a una empresa del Grupo Mondragón, y el martes 30 participarán en un recorrido guiado por el casco histórico de la mano de Arrasate Zientzia Elkartea.

El miércoles 1, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, la jornada comenzará con una salida para sacar a pasear a residentes de Iturbide. Lo harán a los sones de los txistularis y partirán de la residencia a las 11.00 con la ayuda de los alumnos del módulo de FP de Enfermería.

Por la tarde, el Coro Abaroa ofrecerá una actuación en el aula magna de Kulturate a las 17.30 horas en un evento que incluirá la lectura de un manifiesto por el Consejo de Mayores y la conferencia que pronunciarán las urretxuarras Concetta y Clara Probanza Arrizabalaga con el título 'Horadando la corteza, cuerpos en diálogo'.

Concetta es una reconocida dibujante e ilustradora de libros, cómics y discos. «Sus trabajos en este campo han sido galardonados con varios premios, entre ellos el Villa de Portugalete y el INJUVE». Como explicaba la directora de la biblioteca Asun Agiriano, Clara, por su parte, empezó a cultivar sus faceta artística en la convalecencia de una grave enfermedad.

Libro de Iñaki Peña

El conocido médico internista, documentalista y especialista en cuidados paliativos Iñaki Peña cerrará el programa presentado el jueves 2 en Kulturate (18.00) el libro 'Heriotza eta dolua', cuya lectura está disponible en abierta en la plataforma booktegi.eus.

Según anunciaron, Iñaki Peña compartirá la presentación de su libro con «invitados sorpresa»

Por otro lado, el Consejo de Mayores, por boca de Pili Iriarte, manifestó que «no podemos celebrar estos actos sin acordarnos de Palestina. No podemos permanecer callados ante la violación de derechos humanos que está produciendo en Gaza». Iriarte expresó «nuestra solidaridad y esperanza» para el pueblo palestino, y añadió que «nuestro silencio sería complicidad».