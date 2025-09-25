Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pili Iriarte, Roberto Zazo y la directora de la biblioteca Asun Agiriano en la presentación del programa. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Una Semana del Mayor para todas las edades con paseos, charlas y baile

Las actividades se inician este domingo con una salida con bastones a San Prudencia para terminar con baile y jamón a mediodía en la plaza

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

Un paseo con bastones con monitor hasta San Prudencio, partiendo a las 10.00 de Biteri, inaugurará este domingo la Semana de las Personas ... Mayores. La programación organizada por Arrasateko Nagusien Kontseilua (Anakon) se extenderá hasta el jueves 2 con un surtido de actos «inclusivos y abiertos a la participación de toda la ciudadanía» y que buscan «tejer lazos intergeneracionales», en palabras del presidente del Consejo de Mayores Roberto Zazo.

