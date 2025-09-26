Reparado el proyector, el cine regresa al Amaia con grandes citas del cine vasco

Una vez reparada la avería del proyector, que ha supuesto un gasto de 6.713 euros para las arcas municipales, el cine regresa este ... sábado al Amaia con la emisión del filme 'Jone, batzuetan' de la realizadora bilbaína Sara Fantova Barrena. Esta película, que se pasará hoy, el domingo y el lunes, será la primera de las grandes citas del cine vasco programadas para las próximas semanas.

Con la salvedad de la filme 'Romería', de la barcelonesa Carla Simón, que se emitirá el 4 y 6 de octubre, el resto de la cartelera del mes está firmada por realizadores vascos.

El segundo fin de semana se emitirá 'Karmele' del director bergararra Asier Altuna Iza. Este drama de 114 minutos de duración se proyectará en versión original en euskara con subtítulos en castellano los días 11 y 12 de octubre, y el lunes 13 solo en versión original y con posterior coloquio con el propio realizador.

En el siguiente pase de cine vasco, los días 18,19 y 20 octubre, se proyectará la recién estrenada película 'Máspalomas', del realizador oñatiarra Aitor Arregi, un drama de 115 minutos.

Y cerrará la cartel cinematográfica el documental 'Enarak' de Beñat Iturrioz.

En 1967, en plena dictadura franquista, un grupo de seminaristas sedientos de libertad fundó el grupo Enarak. Tocaban pop, rock y psicodelia, estilos que eran extraños en la sociedad de la época y por si fuera poco, sólo en euskera. Después de cientos de conciertos, en 1971, desaparecieron misteriosamente. 50 años más tarde, el hijo del cantante, Beñat, se lanza tras de las huellas del grupo, sumergiéndose en un laberinto fílmico que mezcla la ornitología, el collage y la búsqueda excéntrica.

La proyección en el Amaia de este documental de 72 minutos contará con la asistencia de su realizador Beñat Iturrioz, con quien habrá ocasión de mantener un coloquio.

Artes escénicas

El Amaia antzokia acogerá asimismo varios espectáculos escénicos durante las siguientes semanas. El domingo 5 de octubre se representarán la obra teatral 'Ese No!' organizado por las oenegés Solidaridad con Nicaragua y Activos por un Mundo Solidario (AMS), una s una divertida comedia de relaciones humanas.

El domingo 26 de octubre la compañía Zirkuss presentará su obra 'Sustrai', un espectáculo de circo contemporáneo que combina acrobacias de alto nivel con danza y una potente dramaturgia.

La ópera y la zarzuela tampoco faltarán a su cita en el Amaia. El 2 de noviembre se representará 'La Traviata' de la mano de la asociación Ozenki. Y el 28, 29 y 30 de noviembre la Asociación lírica Izaskun Murgia traerá a escena la función '25 años haciendo zarzuela'.