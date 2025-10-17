Los recorridos exploratorios para analizar el urbanismo comenzarán este martes día 21

El Diario Vasco arrasate. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en los recorridos exploratorios por barrios que se realizarán a lo largo del mes de octubre en el marco del proyecto '¡cambia la mirada, transforma la ciudad!', con el objetivo es analizar los espacios públicos desde una perspectiva de género, tomando como base la experiencia y las opiniones de la ciudadanía.

El primer recorrido tendrá lugar este próximo martes 21, y los participantes recorrerán un itinerario por el Casco Histórico, el Ferial, la calle Txaeta y San Andrés. Partirán a las 18.00 horas desde Kulturate (sala Jokin Zaitegi) La participación es libre y gratuita, y no requiere de inscripción previa.

Durante estos recorridos se analizarán directamente las calles y espacios de los barrios para trabajar temas como la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y los lugares de encuentro.

La próxima cita ciudadana será el miércoles 22 para recorrer Altamira, Santa Marina, Santa Teresa y Musakola. Partirá a las 18:00 desde el hogar del jubilado Toki Argi.

El día 28 se recorrerá Zarugalde, Gorostiza, Uribarri, Uribe, Munar: 28 de octubre, partiendo a las 18.00 de los jubilados de Uribarri. Y el 29 abordarán los barrios rurales, aunque sin recorrido exploratorio, en la Sala Loramendi (Kulturate).