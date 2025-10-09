Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PSE denuncia el «sobrecoste» de la tasa de basura

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El PSE-EE ha denunciado que la ciudadanía está pagando «más del doble de lo que le correspondería por la tasa de basuras debido al sistema de recogida puerta a puerta implantando en Oñati y Antzuola». Por este motivo, ha pedido a EH Bildu que informe de manera clara y transparente a la ciudadanía.

El portavoz socialista, Aritz Murua, ha recordado que la tasa por la recogida mediante contenedores es de 49 euros por ciudadano, mientras que por el sistema puerta a puerta asciende a 109. «Si cada municipio pagase lo suyo, Antzuola y Oñati asumirían más del 50 por ciento del coste total que pagamos los municipios que conformamos la Mancomunidad de las basuras. ¿Por qué tenemos que asumir el resto de municipios de la Mancomunidad un sobrecoste en la tasa de basuras que no nos corresponde?».

Desde el gobierno municipal, la concejala Garazi Etxeberria cuestionaba la validez de esos datos económicos, al parecer extraídos de un informe redactado en el seno de la Mancomunidad en el marco del proceso en curso para la adjudicación del servicio de gestión de residuos para los próximos 10 años. «Aún no conocemos ni el coste que va a tener el servicio ni cuánto nos va a tocar pagar».

