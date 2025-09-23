La Policía Local de Arrasate alerta sobre un fraude en la venta de colchones a domicilio

La Policía Local de Arrasate ha alertado a los vecinos del municpio sobre un presunto fraude en la venta de colchones a domicilio. Ha informado ... a través de un comunicado que desde la semana pasada ha recibido varias denuncias relacionadas con la actividad de una empresa llamada Distribuidora GEME. Mantiene, que según las investigaciones, vendía a precios muy elevados, no entregaba documentación a los clientes y exigía el pago en efectivo, siempre por importes superiores a 1.000 euros.

Como resultado de las actuaciones policiales los agentes identificaron el pasado viernes a tres personas vinculadas con esta empresa y han remitido el atestado correspondiente.

La Policía Local de Arrasate recuerda en su nota que cualquier ciudadano que haya sido víctima de este fraude y que aún no haya presentado denuncia tiene el derecho y la posibilidad de hacerlo en comisaría. Indica que todas las denuncias se incorporarán a un único atestado que será enviado al Juzgado. Por último, destaca que «la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer completamente este fraude y garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas».