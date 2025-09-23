Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre lleva un colchón a un domicilio. DV

La Policía Local de Arrasate alerta sobre un fraude en la venta de colchones a domicilio

Ha identificado a tres personas y señala que la empresa exigía pagos en efectivo superiores a 1.000 euros sin entregar documentación a los clientes

A. I.

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:30

La Policía Local de Arrasate ha alertado a los vecinos del municpio sobre un presunto fraude en la venta de colchones a domicilio. Ha informado ... a través de un comunicado que desde la semana pasada ha recibido varias denuncias relacionadas con la actividad de una empresa llamada Distribuidora GEME. Mantiene, que según las investigaciones, vendía a precios muy elevados, no entregaba documentación a los clientes y exigía el pago en efectivo, siempre por importes superiores a 1.000 euros.

