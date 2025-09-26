El PNV pide una tasa de basura ajustada al coste real y una subida selectiva

El grupo municipal de EAJ-PNV planea una tasa de basura ajustada al coste real, no subir de forma generalizada los impuestos y aplicar ... bonificaciones de 50% del impuesto de obras para quien convierta bajos comerciales vacíos en vivienda.

La propuestas jeltzales para la Ordenanzas Fiscales que se aprobarán en el pleno de octubre comienzan por solicitar que se aplique una tasa de basura ajustada a la realidad y que se calcule «en función del coste real del servicio en Arrasate y no en base a un sistema de reparto que perjudica al municipio».

20% de más en basura

El portavoz Ander Garay señalaba que a día de hoy los arrasatearras «pagamos casi un 20% más de lo que nos corresponde, simplemente por el método de cálculo que aplica la Mancomunidad gobernada por EH Bildu, que cobra lo mismo a los pueblos con sistema de recogida mediante contenedores que a los que tienes el sistema de puerta a puerta». Según los cálculos del PNV, el sistema puerta a puerta es muchísimo más costoso y lo que defendemos es lo mismo que ya se hace en comarcas como Goierri: que cada localidad pague lo que le corresponde según su propio sistema de recogida, que la ciudadanía de Mondragón podría suponer una bajada en la tasa de basuras superior al 20%».

Asimismo, EAJ-PNV rechaza de plano aplicar subidas generalizadas de impuestos y tasas cuando el Ayuntamiento «dispone de un remanente de más de 16 millones de euros».

En este sentido, plantean que no se incrementen al menos las siguientes tasas de apertura de establecimientos comerciales; polideportivo; Atarte (centro de día) y Mercado de Abastos.

En cuanto al agua, EAJ-PNV rechaza la propuesta de subir un 5% y defiende que, como máximo, la tasa se ajuste al incremento real que el propio Ayuntamiento afronta, es decir, un 2,3%.

«No se puede repercutir a la ciudadanía una subida mayor que la que paga el propio Consistorio», subrayaba Garay.

Por último, el grupo municipal de EAJ-PNV propone introducir una bonificación del 50% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para quienes conviertan bajos comerciales en viviendas. «Una medida que pretende facilitar nuevas oportunidades residenciales en el municipio».