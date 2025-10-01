Octubre ajetreado para los fotógrafos

Imagen de una leona tomada en Kenia que le ha reportado a Igor Altuna el premio Argizaiola 2025.

Octubre se presenta ajetreado para los aficionados a la fotografía. Sendos concursos convocados por el ayuntamiento y por la asociación fotográfica Artgazki tienen lugar durante este mes.

El del consistorio, en el que también colabora Artgazki, busca recabar las mejores instantáneas localizadas en el municipio para ilustrar su calendario de Arrasate 2026. Para ello ha convocado la tercera edición de este certamen que permanece abierto del 1 al 15 octubre. El jurado valorará las imágenes que mejor reflejen la diversidad de la localidad, así como sus barrios.

Los trabajos se han de enviar vía mensaje electrónico a egutegia@arrasate.eus indicando en el asunto 'Egutegirako argazki lehiaketa' e incluyendo los datos del autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono y lugar y fecha de la fotografía).

Certamen de Artgazki

Por su parte la asociación fotográfica Artgazki, con la colaboración del ayuntamiento y otros patrocinadores locales, ha puesto en marcha una nueva edición del concurso fotográfico 'Euskal Herria bajo tu mirada'.

Tal y como refiere el título, se podrán presentar al concurso fotografías tomadas en Euskal Herria. La participación es abierta y gratuita, y las fotos se podrán enviar hasta el 31 de octubre.

Entre las obras presentadas se seleccionarán varias fotografías para conformar una exposición, fotos que se imprimirán en formato cuadro y que se pondrán a la venta. Como viene siendo habitual, Artgazki destinará el importe total recaudado con las venta de los cuadros a un fin benéfico. En concreto, lo que se recaude en la presente edición se donará a la causa de Mara San José, la niña afectada por la enfermedad ultrarrara CLN1.

Al certamen 'Euskal Herria bajo tu mirada' se podrán presentar únicamente fotografías tomadas con posterioridad al 1 de noviembre de 2024, y cada participante podrá enviar un máximo de tres instantáneas.

El jurado tendrán en cuenta valores como la técnica, originalidad, estética o la creatividad.

La entrega de premios se efectuará presencialmente en diciembre, y los ganadores se llevarán trofeo y 300, 200 y 100 euros respectivamente.

Este concurso es valedero para el trofeo Argizaiola, que este año se ha llevado el multigalardonado arrasatearra Igor Altuna.