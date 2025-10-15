Norberto Bermejo, centenario

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Norberto Bermejo Calleja cumplió 100 años el pasado 8 de octubre rodeado de su familia y amigos. El nuevo centenario nació en la localidad zamorana de Vezdemarbán, y se afincó en Arrasate en 1962 junto con su esposa, ya fallecida, y sus hijos José Luis y Eugenia.

Como recordaba su hija, Norberto trabajó primero en Polmetasa y más tarde en la Unión Cerrajera, donde se jubiló hace ya 38 años. Desde mayo de 1987 es socio de Abaroa. Actualmente reside en Iturbide, y en su cumpleaños le felicitaron sus hermanas, cuñada, hijos y representantes municipales.