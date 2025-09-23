El 'nobenaixo' de Maritxu homenajeará a la iniciativa Kooltur Ostegunak

El 'nobenaixo' de Maritxu Kajoi homenajeará la labor cultural desinteresada que la iniciativa Kooltur Ostegunak viene desplegando desde 2010. Los impulsores de este proyecto ... han organizado en dieciséis temporadas cerca de 500 conciertos, puntualmente los jueves en el Gaztetxe. Por ello recibirán el reconocimiento oficial de Maritxu Komisiñua este viernes bajo la imagen de la patrona de los txikiteros. El acto, como de costumbre, tendrá lugar a las 18.30 con la imposición del embudo a modo de corona sobre la cabeza de los homenajeados. No faltará como siempre la ocasión de degustar queso y tomar un txikito en el inicio del 'novenario' de la patrona de los txikiteros, cuya festividad se celebrará por todo lo alto el viernes 3 de octubre.

Un «honor»

Un representante del colectivo Kooltur Ostegunak aseguraba que constituye «un gran honor» el reconocimiento que les va a tributar un agente social tan popular como es Maritxu Kajoi Komisiñua. Recibieron la comunicación de la comisión con «sorpresa y alegría».

El proyecto Kooltur Ostegunak nació a iniciativa de un grupo de amigos que «compartíamos interés por los eventos musicales y que veíamos que había un vacío en este ámbito». Y así como en 2010 se pusieron manos a la obra organizando conciertos en directo los jueves en el Gaztetxe.

Los jueves «porque se trata de un día con cierta atmósfera festiva» y en el Gaztetxe «por ser un escenario idóneo y céntrico» explicaba uno portavoz.

Así iniciaba su andadura este proyecto desinteresado y autofinanciado que «no recibe ningún tipo de ayuda». El trabajo voluntario de sus miembros sostiene el proyecto Kooltur Ostegunak, que se autofinancia con el precio de entrada de los conciertos. Antes de la pandemia, 5 euros y en la actualidad 7 euros.

Pero sin duda la marca de la casa es la puntualidad con este proyecto programa, entre octubre y mayo, un concierto semanal cada jueves a las 22.00 horas, por reglar general con la actuación una sola banda.