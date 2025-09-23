Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este viernes arranca el 'novenario' de la gran fiesta de Maritxu Kajoi, que se celebrará con la debida elegancia el viernes 3 de octubre. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

El 'nobenaixo' de Maritxu homenajeará a la iniciativa Kooltur Ostegunak

Los impulsores de esta iniciativa cultural que ha organizado casi 500 conciertos desde 2010 reciben como un «honor» el reconocimiento

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El 'nobenaixo' de Maritxu Kajoi homenajeará la labor cultural desinteresada que la iniciativa Kooltur Ostegunak viene desplegando desde 2010. Los impulsores de este proyecto ... han organizado en dieciséis temporadas cerca de 500 conciertos, puntualmente los jueves en el Gaztetxe. Por ello recibirán el reconocimiento oficial de Maritxu Komisiñua este viernes bajo la imagen de la patrona de los txikiteros. El acto, como de costumbre, tendrá lugar a las 18.30 con la imposición del embudo a modo de corona sobre la cabeza de los homenajeados. No faltará como siempre la ocasión de degustar queso y tomar un txikito en el inicio del 'novenario' de la patrona de los txikiteros, cuya festividad se celebrará por todo lo alto el viernes 3 de octubre.

