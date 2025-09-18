Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador

La arrasatearra afincada en Vitoria Idoia Herrarte Arana, de 58 años, ha fallecido en un accidente de bicicleta en Ecuador. Al parecer, viajaba con su ... compañero por la provincia ecuatoriana de Loja cuando sufrió un accidente que le causó la muerte. No han trascendido las circunstancias de este fatal suceso.

Viajera impenitente, Idoia Herrarte era miembro de un club de montaña de Vitoria, con el que impartió varias charlas sobre sus experiencias como viajera.

Idoia Herrarte recorrió varios países con su bicicleta y su mochila. Recién jubilada, en enero de 2022 emprendió un largo viaje de 5.000 kilómetros partiendo de Chile, Argentina y Patagonia hasta llegar a Ushusaia pedaleando durante 3 meses y medio por carreteras australes. Viajaba con la tienda de campaña, el saco, el hornillo y el agua y la comida a cuestas repartidos en un petate en las alforjas. También viajó por Cuba durante seis semanas, y recorrió también en viajes de trekking otras latitudes, como Nepal o el norte de la India.