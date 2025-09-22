Moteros a rodar con Mara este sábado

Las motos rugirán este sábado en solidaridad con Mara San José, la niña arrasatearra aquejada de la enfermedad de Batten, una dolencia neurodegenerativa hoy ... por hoy sin duda derivada de una rara mutación genética.

Newsletter

La cita motera ha sido convocada por el club de motos Euskal Herriko Semeak, constituida en la localidad labortana de Hazparne, y de la que es miembro el arrasatearra Pello Urreta junto con los también locales José Ángel, Mónica, Jesús y Ainhoa. Entre los cinco propusieron al club dedicar una jornada solidaria a ayudar a Mara y a su familia.

Además de por su pasión por las motos y la cultura y las tradiciones del País Vasco, Euskal Herriko Semeak es conocida por las iniciativas solidarias que desde fundación lleva a cabo para ayudar a niños con discapacidad o enfermedades raras.

Los valores de amistad, respeto, hermandad y solidaridad que comparten y las acciones que llevan a cabo, han granjeado una gran proyección a este club motero. Tanto que Euskal Herriko Semeak sigue creciendo incluso más allá del País Vasco, tanto en Francia como en España. A día de hoy tiene miembros hasta en Valladolid.

Cada octubre celebran la jornada solidaria 'Diego y sus amigos' con el objetivo de ayudar a las familias. Diego, un joven que quedó incapacitado como consecuencia los daños causados por el coronavirus, fue el catalizador de estas iniciativas solidarias y, con los años, se convirtió en el líder de Euskal Herriko Semeak.

Antes de verano

Pello Urreta y sus compañeros arrasatearras del club motero labortano plantearon a la entidad la idea que celebrar la jornada solidaria en Arrasate para ayudar la pequeña Mara. «No es reunimos con su madre Susana antes de verano, y con su ayuda y asesoramiento hemos organizado la concentración que se celebrará este sábado, día 27, en Arrasate».

El evento, bautizado 'Todos a rodar con Mara' tendrá lugar en la plaza Arizmendiarrieta (antes Laubide) y comenzará con la apertura de la inscripción de 09.30 a 11.00 horas con un precio de cinco euros.

A las 11.15 partirá la salida motera con un recorrido que les llevará por Aramaio y el alto de Krutzeta hasta Gopegi y ahí a Gasteiz para regresar por Arlaban y llegar a la plaza Arizmendiarrieta para las 14.00. A esa hora habrá tendrá lugar la comida popular que animará el DJ Goiko.

Durante la jornada desfilará también la batukada de Sambamaña. A las 17.00 horas comenzará el sorteo de los regalos proporcionados por los patrocinadores del evento, y la fiesta solidaria concluirá a las 19.00 horas con una sorpresa final.

«Toda la recaudación, tanto de la inscripción como de la rifa, se entregará íntegramente a la familia de Mara» señalaba Pello Urreta. La inscripción para esta jornada solidaria 'todos a rodar con Mara' se puede realizar asimismo por adelantado ingresando el dinero en la cuenta de Laboral Kutxa ES84 3035 0001 52 0010163849. La inscripción para la ruta motera es de cinco euros y para la comida popular, de veinte euros.