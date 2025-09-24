El Mondra no encuentra directiva

El Mondragón Club de Fútbol no encuentra directiva. La falta de relevo al frente de la gestión del club dispara las incógnitas y origina ... un debate sobre la fórmula eventual a adoptar para garantizar el normal funcionamiento futuro de la entidad.

El presidente en funciones, Xabier Etxeberria, explicaba que «si en la asamblea extraordinaria convocada para hoy jueves en Mojategi (18.00) no surgen voluntarios dispuestos a asumir la dirección, habrá que articular alguna fórmula para designar una nueva directiva». Barajan alternativas como la utilizada en las cooperativas, donde a propuesta de los socios se nombra a los integrantes del Consejo Rector; o la empleada en las sociedades gastronómicas, en las que se designa a los integrantes de la junta directiva por estricto turno rotatorio.

Etxeberria encabeza desde julio la comisión gestora que dirige el club blanquimorado. Este lleva 8 años consecutivos al frente de una directiva compuesta por 7 miembros, algunos de los cuales acumula hasta veinte años en diferentes cargos. Su cansancio es evidente y «solicitamos el relevo ya al término de la temporada 2023/2024». Pero hasta ahora nadie parece dispuesto a arrimar el hombro.

Dimisión en julio

En la asamblea extraordinaria celebrada en julio no se hizo efectivo el relevo solicitado por la actual directiva «por que no hubo voluntarios», y el equipo de Xabier Etxeberria materializó la amenaza de dimitir en bloque. Pero como el club, por estatutos, no puede carecer de directiva, los dimisionarios se constituyeron en comisión gestora con el fin de convocar una segunda asamblea extraordinaria para designar una nueva directiva. Esta tendrá lugar hoy jueves, rodeada de incógnitas. La de hoy será por tanto la hora de la verdad.

En el mejor caso, un nuevo equipo de socios podría asumir el relevo y constituir la nueva directiva del Mondra. Pero si no ocurre así porque «todos miran para otro lado», la asamblea de socios deberá sentar las bases de una fórmula que articule el tan complicado relevo. Una solución que evite que las directivas se eternicen, y los que entren lo hagan «sabiendo también la fecha de salida, porque aquí todos tenemos nuestra vida personal, hijos, responsabilidades...» argumentaba Etxeberria. Las fórmulas eventuales que se podrían emplear, como la de la elección por sorteo o por turno rotatorio, tampoco están exentas de obstáculos. Como apuntaba Xabier Etxeberria, en la base social del club hay no pocos padres de jugadores que son de origen extranjero, y que tienen dificultades con el idioma castellano, no digamos el euskara.

Asimismo, «se podría buscar una fórmula para constituir un directiva con integrantes en correspondencia con las distintas categorías» apuntaba el presidente en funciones.