Las 'madres' del rugby se darán cita este sábado en Mojategi en el I Amarians

Cuatro equipos de veteranas del rugby femenino se darán cita este fin de semana en Mojategi en el marco de la competición bautizada como ... Amariens. Se trata de un torneo amistoso organizado por el conjunto local de las Pirolitikas, equipo perteneciente al Arrasate Rugby Taldea (ART) y constituido por 27 mujeres mayores de 35 años, en su mayoría madres.

Su aventura en el mundo del rugby comenzó hace tres años a iniciativa de un grupo de mujeres veteranas con ánimo de practicar este deporte y pasar un buen rato. Su debut en la competición amistosa tuvo lugar en el Mater Series que organizaron en Gasteiz sus madrinas Kamalehoiak. Desde entonces ha participado en diferentes torneos en Sitges, Barcelona, Alcorcón, Valladolid.

Fruto de las «experiencias inolvidables» vividas en los distintos torneos, las Pirolitikas fueron madurando la idea de traer a Arrasate un torneo de estas características.

El I Amariens será un torneo más modesto que un Mater Series, cuyo volumen y exigencias logísticas para el alojamiento de 300 jugadoras resulta muy complicado de organizar en un localidad como Arrasate.

Por ello, en el torneo amistoso de este fin de semana compartirán, además de las anfitrionas Pirolitikas, los equipo de las Tigresas de Alcorcón, las Vacceas de Valladolid y las Blasfemmes de Donostia.

Según las anfitrionas y organizadoras del I Amarians, será «algo más» que un amistoso de rugby femenino veterano. «Queremos mostrar en Debagoiena el rugby de madres de más 35 añosa para obtener la visibilidad que merecemos y, de paso, brindarles un fin de semana inolvidable a nuestras invitadas para poder repetir cada año este encuentro».

Aunque el torneo se disputará el sábado en Mojategi, el programa del I Amariens arrancará mañana viernes con la participación de las jugadoras invitadas en la foto de familia que Arrasate Rugby Taldea organiza cada inicio de temporada.

La totalidad de los equipos de las diferentes categorías de ART se darán cita en la plaza Sebero Altube mañana viernes a las 18.30 para la sesión fotográfica inaugural de la temporada. A continuación tomarán un lunch en el bar Elma para 'reponer' fuerzas.

El torneo I Amariens comenzará el sábado a las 10.00 horas con la recepción y bienvenida a los equipos contendientes en el campo de Mojategi.

Los partidos se jugarán entre las 10.30 y las 12.30 horas, con 10 jugadoras por equipo y dos tiempos de diez minutos cada y con un descanso de 5 minutos. En el campo habrá servicio de fisioterapia, puntos de hidratación y alimentos.

Al término del torneo, las jugadoras de los 4 equipos disfrutarán de un 'tercer tiempo' a las 13.30 en el bar Ezkina, para después reunirse en una comida de hermandad que se servirá en el túnel de Kulturola.

Hacia las 20.00 horas tendrán lugar la entrega de premios en Kulturate, seguida de un lunch y una animada noche de sábado para todas las jugadoras