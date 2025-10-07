Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goikobalu kalean abesten Santa Zezilia egunean. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Leitzako Jeiki eta Goikobalu abesbatzen emanaldia larunbatean parrokian

Elkartruke kontzertua izango da. Goikobaluk urriaren 18an Leitzako San Migel elizan kontzertua eskainiko, 19:00etan hasita.

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Asteartea, 7 urria 2025, 20:39

Larunbat honetan, Leitzako Jeiki abesbatzarekin batera kontzertu partekatua eskainiko du Goikobalu Abesbatzak. San Juan Parrokian izango da, arratsaldeko 20.00tan.

Elkartruke kontzertua izango da. Goikobaluk urriaren 18an Leitzako San Migel Elizan kontzertua eskainiko, arratsaldeko 19:00etan hasita.

Vinaixa Gartziak zuzentzen duen Jeiki Abesbatzaren programa hau da: 'Legorik Lego' (siete canciones vascas) F. Remacha; 'Kitolis' (Luis de Aramburu, testua: Pedro de Anitua); 'El juramento' (Miguel Matamoros arr Electo Silva); 'Alegiko trapera' (Jose Mª Iparragirre; Arr: David Azurza); 'Mendian goa' (lmanol Larzabal); 'Lau teilatu' Itoiz (].C. Perez Arr. Josu Elberdin), eta 'Itsasoa gara' (Ken zazpi Arr: lus Perez).

Goikobalu Abesbatzak 'Ubi caritas' (Ola Gjeilo); 'Axuri beltza' (Herrikoia Javier Busto); 'Hijo de la luna' (José Mª Cano, William Blanco); 'Locuras' (Silvio Rodríguez); 'Mendi goietan' (Xabier Sarasola); 'Suite veraniega' (José Bernardo Álvarez) abestuko lñaki Maidagan zuzendaritzapean.

Amaitzeko, bi koruek batera abesti bi kantatuko dituzte: 'Ave Verum' ('Stabat Mater', Karl Jenkins) eta 'Euskalerriko' ('Txanton Piperri', Buenaventura Zapirain).

