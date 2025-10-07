Leitzako Jeiki eta Goikobalu abesbatzen emanaldia larunbatean parrokian

Arrasate-MondragónLeitzako Jeiki eta Goikobalu abesbatzen emanaldia larunbatean parrokian
Elkartruke kontzertua izango da. Goikobaluk urriaren 18an Leitzako San Migel elizan kontzertua eskainiko, 19:00etan hasita.
Larunbat honetan, Leitzako Jeiki abesbatzarekin batera kontzertu partekatua eskainiko du Goikobalu Abesbatzak. San Juan Parrokian izango da, arratsaldeko 20.00tan.
Vinaixa Gartziak zuzentzen duen Jeiki Abesbatzaren programa hau da: 'Legorik Lego' (siete canciones vascas) F. Remacha; 'Kitolis' (Luis de Aramburu, testua: Pedro de Anitua); 'El juramento' (Miguel Matamoros arr Electo Silva); 'Alegiko trapera' (Jose Mª Iparragirre; Arr: David Azurza); 'Mendian goa' (lmanol Larzabal); 'Lau teilatu' Itoiz (].C. Perez Arr. Josu Elberdin), eta 'Itsasoa gara' (Ken zazpi Arr: lus Perez).
Goikobalu Abesbatzak 'Ubi caritas' (Ola Gjeilo); 'Axuri beltza' (Herrikoia Javier Busto); 'Hijo de la luna' (José Mª Cano, William Blanco); 'Locuras' (Silvio Rodríguez); 'Mendi goietan' (Xabier Sarasola); 'Suite veraniega' (José Bernardo Álvarez) abestuko lñaki Maidagan zuzendaritzapean.
Amaitzeko, bi koruek batera abesti bi kantatuko dituzte: 'Ave Verum' ('Stabat Mater', Karl Jenkins) eta 'Euskalerriko' ('Txanton Piperri', Buenaventura Zapirain).