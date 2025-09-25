'Kirola Herrira' sacará la actividad de los clubes deportivos a la calle

El evento Kirola Herrira sacará a la calle a 13 clubes este fin de semana para mostrar a la ciudadanía la actividad que desarrollan ... estas entidades deportivas. Durante la mañana del sábado y del domingo, Arrasate se convertirá en escaparate del trabajo que realizan durante todo el año los distintos clubes deportivos locales. Para ello, sacarán el deporte de canchas, campos o espacios habituales y lo llevarán al centro del municipio. Concretamente, serán seis espacios donde se desarrollará este evento multideportivo: Plaza Sebero Altube; Arano y García Maisu-Maistrak; Plaza Biteri; Calle Garibai; Plaza Jokin Zaitegi y frontón de Zaldibar.

Repartidos en estos escenarios y en horarios sucesivos –entre las 10.00 y las 14.00 horas– habrá ocasión de ver en acción a los clubes de rugby, los ciclistas de Dorletako Ama, aikido, judo, atletismo, del Mondra, de futbito, de voleibol, de hockey sobre patines, ajedrez, jiu-jitsu, baloncesto y pelota.

Este evento, recuperado por el ayuntamiento el año pasado después de 5 años sin celebrarse, se ha organizado en colaboración con los clubes deportivos, y tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía las disciplinas deportivas que se practican en Arrasate.

Del mismo modo persigue dar a conocer la dinámica y el trabajo de los equipos deportivos, ofrecer a la población la oportunidad de probar deportes, y sacar el deporte de los recintos polideportivos y exponerlo en la calle.