Arrasate-Mondragón'Kirola Herrira' sacará la actividad de los clubes deportivos a la calle
13 entidades locales mostrarán especialidad deportiva en 6 espacios urbanos el sábado y el domingo por la mañana
Arrasate-Mondragón
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38
El evento Kirola Herrira sacará a la calle a 13 clubes este fin de semana para mostrar a la ciudadanía la actividad que desarrollan ... estas entidades deportivas. Durante la mañana del sábado y del domingo, Arrasate se convertirá en escaparate del trabajo que realizan durante todo el año los distintos clubes deportivos locales. Para ello, sacarán el deporte de canchas, campos o espacios habituales y lo llevarán al centro del municipio. Concretamente, serán seis espacios donde se desarrollará este evento multideportivo: Plaza Sebero Altube; Arano y García Maisu-Maistrak; Plaza Biteri; Calle Garibai; Plaza Jokin Zaitegi y frontón de Zaldibar.
Repartidos en estos escenarios y en horarios sucesivos –entre las 10.00 y las 14.00 horas– habrá ocasión de ver en acción a los clubes de rugby, los ciclistas de Dorletako Ama, aikido, judo, atletismo, del Mondra, de futbito, de voleibol, de hockey sobre patines, ajedrez, jiu-jitsu, baloncesto y pelota.
Este evento, recuperado por el ayuntamiento el año pasado después de 5 años sin celebrarse, se ha organizado en colaboración con los clubes deportivos, y tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía las disciplinas deportivas que se practican en Arrasate.
Del mismo modo persigue dar a conocer la dinámica y el trabajo de los equipos deportivos, ofrecer a la población la oportunidad de probar deportes, y sacar el deporte de los recintos polideportivos y exponerlo en la calle.
