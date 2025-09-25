Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de demostración de judo realizada en Biteri el año pasado. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

'Kirola Herrira' sacará la actividad de los clubes deportivos a la calle

13 entidades locales mostrarán especialidad deportiva en 6 espacios urbanos el sábado y el domingo por la mañana

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El evento Kirola Herrira sacará a la calle a 13 clubes este fin de semana para mostrar a la ciudadanía la actividad que desarrollan ... estas entidades deportivas. Durante la mañana del sábado y del domingo, Arrasate se convertirá en escaparate del trabajo que realizan durante todo el año los distintos clubes deportivos locales. Para ello, sacarán el deporte de canchas, campos o espacios habituales y lo llevarán al centro del municipio. Concretamente, serán seis espacios donde se desarrollará este evento multideportivo: Plaza Sebero Altube; Arano y García Maisu-Maistrak; Plaza Biteri; Calle Garibai; Plaza Jokin Zaitegi y frontón de Zaldibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Kirola Herrira' sacará la actividad de los clubes deportivos a la calle

&#039;Kirola Herrira&#039; sacará la actividad de los clubes deportivos a la calle