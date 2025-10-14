Una jornada sobre los avances en la ELA reunirá a investigadores internacionales

Una jornada de difusión de avances en la investigación en Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), organizada por la asociación DalecandELA, reunirá en Arrasate a investigadores ... de Europa, Asia y América.

ALS-ArrasatELA Symposium, nombre oficial del evento, se celebrará el 30 de octubre en Kulturate con el triple objetivo de fomentar la colaboración científica internacional para la investigación de la ELA; incentivar que más grupos de investigación trabajen en la ELA, informar acerca de hallazgos y expectativas actuales de investigación en ELA.

El simposio científico reunirá a los mejores investigadores internacionales, como los profesores Don Cleveland, Ana María Cuervo, Óscar Fernández Capetillo y Long-Cheng Li, así como representantes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y especialistas del hospital de Basurto, del Universitario de Canarias, de Biogipuzkoa Biobizkaia y Bioaraba, EHU, del Instituto Achúcarro...

Los investigadores compartirán sus estudios, se conocerán entre ellos y harán una puesta en común de sus avances.

Mesa redonda

La jornada científica del jueves 30 vendrá precedida por una mesa redonda que tendrá lugar el miércoles 29 y en que, en palabras de los organizadores, «vamos a bajar la ELA al nivel más humano».

La sesión, a las 18.00 horas y con inscripción previa, tiene por título 'Vivir con ELA, Cuidados e investigación'. La introducción correrá a cargo de María del Carmen Álvarez Zubizarreta, directora de atención sociosanitaria, y contará con las intervenciones de Juanjo Díez, persona que vive con ELA; del doctor Luis Varona, neurólogo de la Unidad Multidisciplinar de ELA de Bizkaia en Basurto; de Sara Calvo, presidenta de AdELA Araba; del doctor Adolfo López Munain, neurólogo, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Donostia, y de la doctora Jone Lopez–Erauskin, investigadora en ELA, Universidad de San Diego, California. Como moderadora actuará la periodista arrasatearra Ane Irazabal.

DalecandELA, organizadora del evento, es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2019. Recientemente ha sido como Asociación de Interés Público por el Gobierno Vasco. Su finalidad es recaudar fondos para la investigación en la lucha contra la ELA, y apoyar a quienes la padecen.