Un investigador júnior de MU, seleccionado para participar en un encuentro internacional con los mejores científicos del mundo Pablo Valle ha sido seleccionado para participar en el congreso internacional Heidelberg Laureate Formum (HLF)

Pablo Valle estudió de informática en Mondragon Unibertsitatea y ahora realiza su tesis doctoral en la Escuela Politécnica Superior en el ámbito de ingeniería del software.

El joven investigador, Pablo Valle, de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea ha sido seleccionado para participar en el congreso internacional Heidelberg Laureate Formum (HLF). Se trata de un congreso al que solo tienen la oportunidad de asistir 200 personas de todo el mundo, 100 estudiantes del ámbito de la informática y otros 100 del ámbito de las matemáticas.

Los participantes del congreso comparten una semana con grandes referentes de estas áreas, galardonados con el Premio Abel, Premio ACM A.M. Turing, el Premio ACM en Informática, la Medalla Fields, la Medalla IMU Abacus y el Premio Nevanlinnam.

Para poder asistir a este congreso hace falta que una persona investigadora experimentada recomiende a una persona candidata, y después, los y las investigadoras juniores pasan por un proceso de selección en el que se valoran los trabajos y resultados obtenidos hasta el momento.

Graduado en informática

Pablo Valle es un joven vasco que realizó sus estudios de informática en Mondragon Unibertsitatea y ahora está llevando a cabo su tesis doctoral en la Escuela Politécnica Superior en el ámbito de ingeniería del software, concretamente, investiga sobre la reparación automática de sistemas ciber-físicos. Desde el comienzo de su carrera, Valle, inició su Formación Dual en el Grupo de Investigación de Ingeniería de Software de la universidad, por lo que ha ido acumulando experiencia en investigación desde que tuvo su primer contacto con la ingeniería. Esto le ha llevado a ser uno de los pocos seleccionados a nivel mundial del Heidelberg Laureate Formum.