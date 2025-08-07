Un incendio calcina un edificio deshabitado de Arrasate empleado como almacén de aperos y trastero
La casa Ibaizabal, ubicada en el barrio de Gesalibar pertenece a la congregación de las Hermanas Hospitalarias
Arrasate
Jueves, 7 de agosto 2025, 13:06
Un incendio ha calcinado este jueves por la mañana un edificio deshabitado de Arrasate que era empleado como almacén de aperos y trastero. La casa ... Ibaizabal, ubicada en el barrio de Gesalibar pertenece a la congregación de las Hermanas Hospitalarias, que regentan el hospital Aita Menni. Las llamas no han ocasionado daños personales pero sí importantes desperfectos en este inmueble que, como señalaba la alcaldesa Maider Morras, no tiene la consideración de caserío y no figura en el catálogo municipal de baserris.
La regidora ha señalado que la Policía Municipal, bomberos, la concejala de urbanismo Garazi Etxeberria y un responsable técnico de este departamento se han personado en la casa incendiada para valorar los daños y adoptar las medidas oportunas. Ha anunciado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fuego y que en los próximos días se redactará el correspondiente informe.
