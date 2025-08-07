Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio. Ayuntamiento de Arrasate

Un incendio calcina un edificio deshabitado de Arrasate empleado como almacén de aperos y trastero

La casa Ibaizabal, ubicada en el barrio de Gesalibar pertenece a la congregación de las Hermanas Hospitalarias

Kepa Oliden

Arrasate

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:06

Un incendio ha calcinado este jueves por la mañana un edificio deshabitado de Arrasate que era empleado como almacén de aperos y trastero. La casa ... Ibaizabal, ubicada en el barrio de Gesalibar pertenece a la congregación de las Hermanas Hospitalarias, que regentan el hospital Aita Menni. Las llamas no han ocasionado daños personales pero sí importantes desperfectos en este inmueble que, como señalaba la alcaldesa Maider Morras, no tiene la consideración de caserío y no figura en el catálogo municipal de baserris.

