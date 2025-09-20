Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales Kepa Urteaga y Mikel San Miguel, en el puntos instalado en Euskararen plaza (centro). OLIDEN

Arrasate

Inauguran tres puntos para lavar bicis

Hay sendos 'GarbiBizi' en el centro, en Musakola y detrás de Iturripe, con mangueras y cepillos para lavar cómodamente dos bicis a un tiempo

Kepa Oliden

Arrasate

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

Era una demanda que venía de tiempo atrás. Las peticiones de Besaide Mendi Taldea, Enduro Taldea y del creciente número de participantes en pruebas ... como Mondran Bike o Musakola BTT, han sido al fin atendidas por el ayuntamiento con la inauguración esta semana de tres puntos donde poder lavar las bicicletas cómodamente. Se denominan 'GarbiBizi' guneak, y están equipadas con todo lo necesario para lavar dos bicis a un tiempo y en condiciones, con las bicis suspendidas de unos cuernos.

