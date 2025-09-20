Inauguran tres puntos para lavar bicis

Era una demanda que venía de tiempo atrás. Las peticiones de Besaide Mendi Taldea, Enduro Taldea y del creciente número de participantes en pruebas ... como Mondran Bike o Musakola BTT, han sido al fin atendidas por el ayuntamiento con la inauguración esta semana de tres puntos donde poder lavar las bicicletas cómodamente. Se denominan 'GarbiBizi' guneak, y están equipadas con todo lo necesario para lavar dos bicis a un tiempo y en condiciones, con las bicis suspendidas de unos cuernos.

Los tres puntos se han distribuido en tres enclaves «estratégicos»: uno en el jardín frente al polideportivo de Musakola, otro en la trasera de Iturripe, en la calle Loramendi, y el tercero en la Euskararen Plaza (al lado de la Policía Municipal).

Según el concejal Kepa Urteaga, cada localización ha sido decidida para dar servicio respectivamente a las rutas ciclistas de Anporreta-Etxezarreta; Muru-Besaide-Garagartza, y Balcón de Zigarrola-Kurtzetxiki.

Sendas mangueras y juegos de cepillos facilitan la tarea de desembarrar las bicicletas de montaña, y también cualquier otra, pero solo y exclusivamente se podrán lavar bicis, «ni motos, ni patinetes», advertía Urteaga.

Los puntos para el lavado de bicis tienen una superficie de 12 metros cuadrados y un suelo con sistema de drenaje y desagüe directo a la red de saneamiento. Además está colocados en localizaciones que «no obstruyen el tránsito peatonal»

Gratis, «en principio»

Los tres puntos 'GarbiBizi' se han inaugurado como servicios gratuitos «en principio». El concejal de obras y servicios Kepa Urteaga otorgaba un voto de confianza a la ciudadanía en la presunción de que se hará un uso racional y sensato de las instalaciones así como del consumo de agua.

Pero en caso de que se observará que se produce un mal uso, los 'GarbiBizi' «están preparados para que se implante en ellos un sistema de pago», advertía este edil. Estos sistemas, apuntaba, podrían operar con una tarjeta personal que limite la cantidad de agua a utilizar, o también con monedas, al modo de los lavaderos de automóviles.

Normas de uso

El consistorio ha establecido una normas básicas que rigen el uso de estas instalaciones. De entrada está prohibido lavar otros vehículos u objetos.

Con respecto al horario de uso, que es inexistente porque estas instalaciones permanece abiertas las 24 horas, el consistorio establece que deberá ser «responsable» al objeto evitar ruidos que molesten a los vecinos.

Además el consumo de agua ha de ser sostenible. Por ello queda prohibido usar productos químicos no autorizados o que puedan dañar el medio ambiente.

Obviamente, el ayuntamiento invita a la ciudadanía a cuidar las instalaciones, a no manipular mangueras, soportes ni otros elementos, así como a mantener la limpieza y dejar el espacio como se encontró y llevarse los residuos. Asimismo, llama a respetar los turnos: en caso de afluencia, limitar el tiempo de uso.