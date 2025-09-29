Fin de semana redondo para el Smartlog Ointxe y para el Mondragon Unibertsitatea

El equipo arrasatearra iniciará la liga el domingo en Santutxu.

Las chicas del Smartlog logran ... el triunfo en el Torneo Amistoso de Liga Femenina 2 en Galdakao por 52-56, y los chicos del Mondagon Unibertsitatea vencen en cuartos de la Euskal Kopa al Loiola Indautxu en casa por 93-69

Tras imponerse el viernes al Galdakao, el Smartlog Ointxe jugó el sábado contra otro equipo vasco de Liga Femenina 2 vizcaíno, el Barakaldo, y en esta ocasión las chicas del Smartlog Ointxe dominaron desde el salto inicial logrando ventajas de hasta 20 puntos, y el final del partido reflejó un 61–54, que les otorgaba la victoria del Torneo que se ha disputado en Ortuella. Victoria en Iturripe Tras un primer parcial dominado por los locales 21-12, al descanso los vizcaínos arrebataban el control al equipo local, 40-41. Sin embargo tras el descanso los jugadores del Mondragon Unibertsitatea comenzaron a controlar el ritmo del partido y pasaron a ser dominadores claros del partido, entrando en el último cuarto con 66-60. Los últimos 10' fueron claramente de color local con un parcial de 27-9. El próximo fin de semana comienza la Liga para ambos equipos, y en ambos casos con desplazamientos: el Smartlog Ointxe jugará en Lleida el domingo a las 12.00, mientras el Mondragon Unibertsitatea inciará en Santutxu el torneo liguero el domingo a las 17.00.

