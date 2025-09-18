Fiesta de presentación hoy viernes en cuatro escenario de Arimazuri

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La fiesta de presentación del proyecto Plazabizi se presentarán hoy viernes 19. Será la puesta de largo de esta iniciativa cuya clave reside en la participación ciudadana.

La fiesta se desarrollará en 4 escenarios distintos. En la plaza de Arimazuri habrá actividades infantiles e intervención artística. Txatxilipurdi ofrecerá un circuito de balance bike o bicicletas de equilibrio y un taller de manualidades. Además de un mural con ThinkFast.

En el Paseo de Arrasate se instalará una exposición de paneles con el diagnóstico e información del proyecto Plazabizi, la APP Ciclogreen, beneficios de la actividad física de la mano de Atlhlon, 'Basoan jolasean' con Txatxilipurdi y el proyecto Iturripe guiado por el ayuntamiento...

Entre la iglesia y el acceso a Santa Bárbara, Oreka Cycling Space organizará exhibición e instalará taller de mantenimiento de bicicletas a partir de las 17.30.

En el parque de Santa Bárbara, habrá juegos para niños y familias (circuitos acuáticos, barro, mandalas y arte con barro). Asimismo se han organizado visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico y natural de Santa Bárbara de la mano de la historiadora Anabel Ugalde y Antton Zabaleta. El punto de encuentro será en el Paseo Arrasate a las 17.00 horas.

El acto de clausura tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza Arimazuri con el sorteo entre todos los participantes un bono de compras en la tienda Oreka por importe de 300 euros.