Varias personas miran las gangas en una anterior edición del Merkemerkaua de primavera-verano. OLIDEN

Arrasate

La feria Merkemerkaua brindará ofertas y mucha animación este fin de semana

Unos veinte comercios participarán desde esta tarde en la feria de stock de primavera-verano, y habrá actuaciones musicales y de malabares

Kepa Oliden

arrasate.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

La feria de stock Merkemerkaua que organiza Ibai-Arte animará la vida comercial y social desde hoy jueves y hasta el sábado. Una veintena de comercios participarán en esta nueva edición del Merkemerkaua primavera-verano, una cita consolidada en el calendario comercial de Arrasate. Durante tres jornadas, los establecimientos ofrecerán productos de temporada a precios especiales y la localidad contará con actividades de animación en sus calles.

Así, mañana viernes a las 18.00 horas en la Plaza 1 de Mayo, la Elen's River Dixie Band ofrecerá un concierto vibrante en el que el jazz tradicional de Nueva Orleans se fusionará con la energía del swing.

La banda, nacida en 2021 y formada por destacados músicos de la escena vasca, estará acompañada por seis bailarines de Lindy Hop, que pondrán ritmo y movimiento a la cita, convirtiéndola en un espectáculo total.

La animación proseguirá en el Portalón a las 19.30 con la actuación del grupo Eme·ki dentro de la iniciativa Eskola Plazara, gracias a la colaboración entre Ibai-Arte y la Escuela de Trikitixa de Arrasate.

El sábado 13 será el turno de la magia del circo con el pasacalle de Zirkun Zirko, que recorrerá el centro urbano a partir de las 12.00 del mediodía partiendo de la Plaza 1 de Mayo. Malabaristas, equilibristas, acróbatas y artistas sobre monociclo, minibici o zancos llenaran Arrasate de color, ilusión y alegría en una cita pensada para sorprender al público y animar el ambiente comercial.

Con todo este acompañamiento se desarrollará la feria Merkemerkaua que hoy jueves arranca con la participación de 19 comercio de Ibai-Arte que expondrán sus productos a precios especiales.

Los establecimientos son: Bea Lentzeria (Iturriotz kalea, 4), Begia Optika (Garibai Etorbidea, 6), Beinke (Olarte kalea, 29), Ennea (Erdiko Kale, 42), Errekamendi (Olarte kalea, 21), Garraxi (Zarugalde, 10), Intersport Loramendi (Maiatzaren Bata plaza), Intersport Loramendi (Garibai Etorbidea, 6), Josle (Otalora Lizentziaduna kalea, 21), Kapikua (Doctor Bañez kalea, 4), Kili-kolo (Ferrerias kalea, 21), Kids&Us (Biteri Plaza, junto al Gazte Bulegoa), Luko (Erdiko Kale, 32), Maitia (Erdiko Kale, 46), Markiegi (Olarte kalea, 2), Sikol Lentzeria (Olarte Kalea, 1), Txuri Beltz (Iturriotz Kalea, 33) ,Ume (Garibai Etorbidea, 6) y Zubia (Biteri Plaza, 1).

Sorteo

Además, entre todos los clientes que efectúen compras en cualquier comercio asociado de Ibai-Arte se sortearán 400 euros en vales de compra. Serán dos premios de 100 euros y cuatro de 50 euros.

Para participar, las personas interesadas solo deberán enviar una fotografía del ticket de compra al número de WhatsApp 688 734 149. El sorteo tendrá lugar el 16 de septiembre y se avisara a los ganadores donde poder recoger su premio.

