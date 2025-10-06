Expondrán la opinión pública el borrador de la futura ordenanza de terrazas

El Ayuntamiento de Arrasate ha elaborado el borrador de la futura ordenanza de terrazas y, con este motivo, organizará dos sesiones participativas para recoger opiniones ... y valoraciones de la ciudadanía. El objetivo es acordar una norma común que ordene el uso del espacio público y mejore la convivencia en el municipio.

Actualmente, Arrasate es el único municipio de Gipuzkoa con más de 20.000 habitantes que no regula las terrazas. Ciudades como Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Hernani o Tolosa ya disponen de este tipo de normativa.

«Aunque en la legislatura anterior se inició el proceso, no llegó a materializarse y quedó paralizado. Durante el último año hemos estado trabajando en ello con hosteleros y ciudadanía, y ahora queremos organizar estas sesiones abiertas», ha explicado la alcaldesa, Maider Morras.

Un objetivo de equilibrio

La nueva ordenanza pretende equilibrar los derechos de los peatones, el descanso vecinal y la actividad hostelera. Su objetivo es garantizar la convivencia y el uso equilibrado del espacio público entre todos.

A través de la normativa se regularán los derechos y deberes de todas las partes implicadas: hosteleros, comerciantes, ciudadanía y el propio Ayuntamiento. Entre otros aspectos, la ordenanza definirá:

● La instalación, ubicación y características de las terrazas

● Los elementos de exposición exterior de productos de los comercios

● Las condiciones y límites de la autorización municipal

● Las distancias y recorridos mínimos peatonales que garanticen la accesibilidad

● Las características del mobiliario y diseño unificado

● Los horarios y condiciones de uso

● Las tasas, duración de las licencias y procedimientos de renovación

Sesiones abiertas el 8 y 9 de octubre

En el marco del proceso participativo, se celebrarán dos sesiones abiertas. La primera tendrá lugar este miércoles 8 de octubre, en la Escuela de Idiomas de Arimazubi, a las 18:00 horas. Y la segunda, al día siguiente jueves 9 en el Salón de Actos de Kulturate, a las 18:00 horas.

Las sesiones de presentación de la ordenanza estarán dirigidas por el Ayuntamiento y Aztiker. El objetivo es dar a conocer el contenido de esta nueva norma y recoger opiniones y valoraciones de la ciudadanía. Posteriormente, el gobierno municipal prevé llevar el texto definitivo al Pleno de diciembre para su aprobación. Una vez aprobada, también se podrán presentar aportaciones mediante alegaciones.