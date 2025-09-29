Doscientas motos rodaron por Mara

Alrededor de 200 motos rodaron por Mara en un jornada solidaria que los organizadores del club motero Euskal Herriko Semeak se han propuesto hacer ... fija en el calendario. También la pequeña Mara, protagonista de la jornada, asistió a la concentración motera celebrada el sábado apenas restablecida de la neumonía que la ha tenido postrada toda la semana. Su madre Susana comentaba que la niña se «encuentra algo mejor, pero se agota enseguida».

La experiencia fue sin duda atronadora para este niña de 4 años aquejada de una enfermedad neurodegenerativa hoy por hoy sin cura. Pero la solidaridad desencadenada para ayudar a esta pequeña y su familia, resonó aún más fuerte. Como señalaba Pello Urreta, miembro de Euskal Herriko Semeak y uno de los organizadores del evento, «tres motoclubes llegado de Bizkaia entregaron su donativo a los padres de Mara». Otros muchos lo hicieron a título individual, y obviamente, toda la recaudación procedente de la inscripción, la txosna y del sorteo de regalos se donará también a la familia.

«Desconocíamos el mundo motero y la verdad es que son gente increíble», decía un emocionado y agradecido Diego San José, padre de la niña.

Se produjeron gestos tan emotivos como el protagonizado por un panadero de una localidad vallisoletana vecina del pueblo natal de Diego. «Nos llamó para decirnos que quería colaborar de alguna manera. Le contamos los preparativos en curso para este día, y nos dijo. «pues yo os mando unas empanadas. Pero tuvo problemas con la logistica, y el hombre las hizo a la mañana y a la tarde estaba en la puerta de mi casa con las empanadas. Y después regresó a Valladolid».

Una treintena de voluntarios de la iniciativa 'Mara CLN1. Nunca caminarás sola' se sumaron asimismo para colaborar en las tareas organizativas, como atender la barra de la txosna y vender los artículo de marchandising en favor de Mara.