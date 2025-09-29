Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de moteros se fotografía con Mara, su madre Susana, su padre Diego y la abuela Luci. FOTOS OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Doscientas motos rodaron por Mara

La pequeña Mara pudo acercarse a la jornada de motera convaleciente aún de neumonía, en un día de solidaridad que emocionó a sus padres

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51

Alrededor de 200 motos rodaron por Mara en un jornada solidaria que los organizadores del club motero Euskal Herriko Semeak se han propuesto hacer ... fija en el calendario. También la pequeña Mara, protagonista de la jornada, asistió a la concentración motera celebrada el sábado apenas restablecida de la neumonía que la ha tenido postrada toda la semana. Su madre Susana comentaba que la niña se «encuentra algo mejor, pero se agota enseguida».

