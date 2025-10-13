Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las chicas del Smartlog Ointxe celebraron en casa su segunda victoria consecutiva. Ointxe
Arrasate

Dos de dos para el Smartlog Ointxe

El equipo mondragonés debutó en su feudo de Iturripe con victoria frente al Arxil de Pontevedra 58-55

DV

Arrasate

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:04

Comenta

Las jugadoras del Smartlog Ointxe de Liga Femenina 2 debutaron con victoria frente al Arxil de Pontevedra por 58 55 en su feudo de Iturripe, y van dos de dos. Nuevamente fue un partido muy competido y que no se decidió hasta el final del encuentro.

También fue el debuto de la angoleña Joana Domingos en las filas del Smartlog Ointxe, pero su aportación fue muy pequeña, prácticamente recién aterrizada en Arrasate desde Angola. Se trata de una jugadora que se desenvuelve en la posición de pivot y que viene a reemplazar de alguna manera a la venezolana Odeth Betancourt, que esta temporada ha fichado por el Dijon francés. La pasada temporada jugó en un equipo de Estonia, y actualmente forma parte de la selección absoluta de Angola.

Sus compañeras demostraron, al igual que una semana antes en Lérida, que son unas jabatas y no dan un balón por perdido, y gracias a esa garra lograron su segunda victoria de la temporada.

Lo que sí tendrán que mejorar las jugadoras locales es su porcentaje de acierto en los tiros libres, que en Lérida ya fueron bajos, y el sábado volvieron a sufrir en esta faceta, con solo 6 aciertos de 21 tiros libres lanzados.

El primer cuarto finalizó con 16-14 para el Smartlog Ointxe pero al descanso se igualaba el marcador con empate a 21. Muy pocos puntos en ambos equipos en la primera parte, que siguió parecido tras el descanso, con el 18-14 al finalizar el tercer cuarto.

Los últimos 10 minutos fueron muy igualados, y la tranquilidad podría haber sido mayor con un mejor acierto desde los tiros libres, pero al final la victoria se quedó en casa.

Este próximo fin de semana toca otro viaje a Cataluña, en esta ocasión a Mataró.

