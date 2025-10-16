Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Los directores de 'Maspalomas' asistirán este domingo a un coloquio

K. O.

arrasate.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Los directores de la recién estrenada película 'Maspalomas' en el Zinemaldia, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, asistirán a la proyección del filme este domingo en el Amaia antzokia, y a su término mantendrán un coloquio con los espectadores conducido por el periodista Imanol Gallego.

La sesión comenzará a las 19.30 horas, y las entradas se hallan a la venta por anticipado en la web municipal.

La película se podrá ver asimismo el sábado, día 18, y el lunes, día 20, en ambos casos a las 19.30 horas.

El filme dirigido por Goenaga y Arregi ha sido galardonado con el premio Sebastiane por ser el filme que mejor refleja la realidad de las personas LGBTIQA+. Además, su protagonista, José Ramón Soroiz, ganó el premio a la mejor interpretación protagonista en el último Festival de Cine de San Sebastián.

