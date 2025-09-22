Un décimo de la Lotería Nacional del sábado deja un premio de 60.000 euros en Eroski

K. O. Arrasate. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Un décimo de la Lotería Nacional del sorteo del sábado ha dejado un premio de 60.000 euros en el kiosco Prentsa Txokoa que regenta Zunbeltz Auzmendi en el Eroski de Musakola. El billete premiado correspondió al número 31.885, agraciado con el Primer Premio, y según Auzmendi, el feliz poseedor del décimo «muy probablemente alguien de la zona, dado que los sábados viene mucha gente a hacer la compra de Arrasate y otras localidades de Debagoiena».

En 2022 Zunbeltz Auzmendi vendió un décimo de la Lotería del Niño agraciado con 75.000 euro, y antes que él, su madre Lourdes Belategi, repartió en 2008 uno de los premios más sustanciosos recaídos en Arrasate: un boleto de la Lotería Premiada agraciado con 719.919 euros.