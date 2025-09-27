La comisión gestora del Mondra se da un mes para su relevo al frente del club

Un momento de la asamblea de socios celebrada este jueves en las instalaciones de Mojategi.

Kepa Oliden arrasate. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La comisión gestora que desde julio administra el Mondragón Club de Fútbol permanecerá un mes más al frente de la entidad en espera de que se constituya una plancha de socios dispuestos a asumir el relevo en la dirección del club.

La directiva presidida por Xabier Etxeberria, dimitida desde julio, propuso a la asamblea de socios celebrada el jueves en Mojategi continuar durante mes más en un último e improrrogable plazo de gracia para que se haga efectivo su relevo.

El equipo de Etxeberria dejó meridianamente claro que si antes del 24 de octubre no aparece un equipo de socios dispuestos a tomar el relevo en la directiva, el club blanquimorado entraría automáticamente en fase de liquidación, tal y como establece la Ley de Deporte para estos casos.

Sería, como apuntaba un miembro de la directiva dimitida, «imperdonable» que desapareciera un club fundado en 1913 y que en la actualidad reúne 600 fichas entre jugadores y jugadora de las distintas categorías.

Sin embargo, tan desafortunado destino podría evitarse en vista de la disposición mostrada por varios socios durante la asamblea celebrada el jueves. La convocatoria reunió a medio centenar de abonados, y varios de ellos intervinieron para manifestar su voluntad de asumir responsabilidades en la directiva.

No se llegó hasta el punto de constituir in situ una plancha de diez socios para formar la nueva directiva, como alguno planteaba. Pero la disposición a título individual mostrada por varios asistentes fue bien recibida por la directiva saliente. Estos les invitaron a «venir a partir del lunes y estaremos encantados enseñaros durante el tiempo que haga falta todo lo que se necesita saber para dirigir el club».

En cualquier caso, señalaron, se trata «fundamentalmente de tareas administrativas, porque todo el apartado deportivo está mangníficamente dirigido los técnicos Gorka Ibargüen, Aritz Uribesalgo y Markel Pérez».

A este respecto, se barajó la posibilidad de contratar los servicios de una gestoría para que se haga cargo de las gestión de nóminas, cuotas, devoluciones... y las tareas administrativas más engorrosas.

En la asamblea se debatió asimismo la idoneidad de modificar los estatutos al objeto de establecer unos plazos de permanencia en la directiva, al modo de la sociedades gastronómicas, donde los cargos directivos se van renovando cada dos años. Una forma de saber cuándo se entra en la directiva y cuándo se sale, y evitar así que un determinado equipo se eternice, como les ha ocurrido a los actuales integrantes de la directiva. Alguno de ellos lleva hasta 22 años, y todos ellos se declararon «quemados» después de tan largo mandato.