Coinbroker Euskadi reúne a 200 profesionales del sector de Seguros en Garaia por su décimo aniversario
Durante el acto la firma repasó su trayectoria, basada en la integración de corredores independientes y alianzas con grandes aseguradoras
DV
Arrasate
Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:34
Coinbroker Euskadi ha celebrado su décimo aniversario en el parque tecnológico Garaia con un evento que ha reunido a más de 200 profesionales del sector ... asegurador, entre corredores, clientes, proveedores, compañías y colaboradores estratégicos.
La empresa, especializada en servicios de mediación y asesoramiento en seguros, integra a corredores independientes y ofrece soluciones personalizadas a sus clientes.
En una publicación en LinkedIn señala que «el objetivo está claro: agradecer el apoyo recibido durante todos estos años».
Durante el acto, la firma repasó su trayectoria, basada en la integración de corredores independientes y alianzas con grandes aseguradoras, destacando la confianza de clientes y socios que impulsa su consolidación en el mercado vasco.
Asimismo, en el evento la empresa reconoció la labor de su equipo y de profesionales clave, y agradeció el apoyo de compañías colaboradoras, socios técnicos e instituciones.
Con este encuentro, Coinbroker Euskadi reafirma su compromiso con la excelencia y su papel destacado en el sector asegurador vasco.
