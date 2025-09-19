Coinbroker Euskadi reúne a 200 profesionales del sector de Seguros en Garaia por su décimo aniversario

Coinbroker Euskadi ha celebrado su décimo aniversario en el parque tecnológico Garaia con un evento que ha reunido a más de 200 profesionales del sector ... asegurador, entre corredores, clientes, proveedores, compañías y colaboradores estratégicos.

La empresa, especializada en servicios de mediación y asesoramiento en seguros, integra a corredores independientes y ofrece soluciones personalizadas a sus clientes.

En una publicación en LinkedIn señala que «el objetivo está claro: agradecer el apoyo recibido durante todos estos años».

Durante el acto, la firma repasó su trayectoria, basada en la integración de corredores independientes y alianzas con grandes aseguradoras, destacando la confianza de clientes y socios que impulsa su consolidación en el mercado vasco.

Asimismo, en el evento la empresa reconoció la labor de su equipo y de profesionales clave, y agradeció el apoyo de compañías colaboradoras, socios técnicos e instituciones.

Con este encuentro, Coinbroker Euskadi reafirma su compromiso con la excelencia y su papel destacado en el sector asegurador vasco.