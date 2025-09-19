Una avería en el proyector obliga a cancelar el cine en el Amaia Antzokia este fin de semana

El Diario Vasco arrasate. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

El proyector del Amaia Antzokia se ha averiado de forma inesperada y, como consecuencia, las proyecciones de cine previstas para este fin de semana quedan canceladas. A las personas que ya habían adqurido su entrada por adelantado se les reembolsará directamente el importe de la misma.

Desde el ayuntamiento indican que ya se han tomado las medidas necesarias para solucionar la avería, y trabajan para «restablecer el servicio lo antes posible».

Asimismo señalan que informarán «sobre cualquier cambio o la fecha de reanudación del servicio en los próximos días a través de nuestros canales habituales».