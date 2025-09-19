Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del Amaia Antzokia. Oliden
Arrasate

Una avería en el proyector del Amaia obliga a cancelar las sesiones de cine este fin de semana

El ayuntamiento reembolsará el importe a quienes hayan comprado las entradas por adelantado

DV

Arrasate

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:32

El proyector del Amaia Antzokia se ha averiado de forma inesperada y, como consecuencia, las proyecciones de cine previstas para este fin de semana quedan ... canceladas. A las personas que ya habían adqurido su entrada por adelantado se les reembolsará directamente el importe de la misma.

