La asociación lírica Ozenki traerá 'La Traviata' al Amaia de la mano de Ópera 2001

El Diario Vasco Arrasate. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20

La asociación lírica Ozenki traerá al Amaia antzokia 'La Traviata' de Verdi el 2 de noviembre a las 19.00 horas de la mano de la compañía Ópera 2001. Las entradas para esta función se halla ya a la venta al precio de 30 euros en los canales habituales del Amaia, en la perfumería Altuna y a través del correo electrónico ozenkielkartea@hotmail.es.

Para dar vida a esta inmortal obra de repertorio operístico, el escenario del Amaia contará con un amplio y talentoso elenco de cantantes y artistas internacionales, que ayudará a que la conocida obra de Verdi cobre vida de una gran manera. Además de voces de primer nivel la partitura será dirigida por la batuta del esloveno Martin Maczik.

Poniendo voz a Violetta Valery, la dama de las Camelias y famosa cortesana parisina, estarán la soprano francesa Gabrielle Philiponet y la coreana Yeonjoo Park.

Los tenores Haruo Kawakami y David Baños junto al barítono Jiwon Song y Paulo Rugiero y la mezzosoprano Leonora Ilieva completan el cartel protagonista

Lirika Gaztea

Por otro lado, el sábado 4 de octubre a las 19.30 horas, casi un mes antes, en Juan Arzamendi Musika Etxea (JAME) y con las entradas ya a la venta al precio de 15 euros, tendrá lugar el recital 'Lirika Gaztea'. Fiel a su compromiso con el bel canto, Ozenki elkartea arranca la temporada lírica con un concierto donde la espléndida cantera vasca ofrecerá un concierto en el que intérpretes cercanos cantarán composiciones conocidas por el público.

De este modo, Ozenki elkartea inicia su programación de esta temporada con el tradicional concierto Lirika Gaztea, que este año viene de la mano de A Tempo Korua, formado por jóvenes valores, músicos y cantantes, de entre 18 y 25 años, de diferentes localidades del País vasco, acompañados de una orquesta barroca formada por 10 jóvenes músicos.

Sobre el escenario, una propuesta que buscará ofrecer una experiencia rica y variada dentro de la estética renacentista y barroca, combinando momentos corales e instrumentales de gran belleza y profundidad artística con autores como J.S. Bach, Handel o Hery Purcell entre otros, en las que irán incluidas arias destacadas de algunas de sus óperas.

Las entradas se pueden adquirir en los canales antes mencionados.