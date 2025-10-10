80.000 euros para Mozambique

Kepa Oliden Arrasate-Mondragón Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

La labor «ejemplar» que realizan Harreman ONG y la Fundación Mundukide recibirá un espaldarazo de las arcas municipales. Serán 80.000 euros en cuatro años los que el ayuntamiento inyectará al proyecto de desarrollo que estas dos oenegés impulsan en Mozambique.

Ayuntamiento, Harreman y Mundukide han firmado esta semana el convenio de colaboración para apoyar el programa de desarrollo socioeconómico que durante el periodo 2025-2028 se llevará a cabo en el norte de Mozambique, en las provincias de Niassa y Cabo Delgado.

Por medio de este acuerdo, el ayuntamiento desembolsará una aportación anual de 20.000 euros durante cuatro años consecutivos, incrementado así la financiación destinada este proyecto solidario.

Un proyecto de cooperación

Mundukide trabaja en Mozambique desde 2002 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. La iniciativa, que comenzó en el distrito de Marrupa, se ha ido extendiendo con los años a otras regiones. El eje principal del programa es fortalecer la productividad y la capacidad de comercialización de la agricultura familiar, promoviendo un desarrollo económico y social sostenible en las comunidades.

El nuevo convenio firmado este semana consolida la cooperación iniciada en 2019 y reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Arrasate con la cooperación internacional y el desarrollo solidario. Con este acuerdo, el ayuntamiento asume un compromiso de cuatro años de apoyo al proyecto, garantizando una fuente de financiación estable.

La alcaldesa Maider Morras elogiaba que el trabajo «ejemplar» de Mundukide y Harreman, y aseguraba que es «motivo de satisfacción que nuestra aportación contribuya al desarrollo y la autogestión de las comunidades mozambiqueñas. Estos proyectos se desarrollan impulsando valores solidarios y de cooperación entre diferentes, garantizando el progreso de toda una comunidad».

Al igual que Harreman y Mundukide, muchas otras oenegés de Arrasate trabajan en cooperación para el desarrollo, y «es importante reconocer esa labor» apuntaba la regidora arrasatearra.

Por su parte, Enara Ruiz de Egino Arzelus, representante de la Fundación Mundukide, recordaba que el «pueblo de Arrasate en general, y especialmente Harreman y el ayuntamiento, han sido grandes compañeros de camino todos estos años en el programa de cooperación en Mozambique, y queremos agradecerles de corazón su apoyo».

Gracias a esta colaboración, decía la representante de Mundukide, el programa está teniendo un «impacto significativo en la economía de las familias mozambiqueñas. Hay que tener en cuenta que la mayoría apenas dispone de unos 200 euros anuales de ingresos».

El programa de Mundukide permite a los agricultores aplicar nuevas técnicas y cultivos, y aprovechar nuevos mercados para la venta de sus cosechas. De este modo, «logran aumentar y diversificar sus ingresos. Cada año participan en el programa unas 15.000 familias, y solo el año pasado cultivaron 5.000 hectáreas adicionales con nuevos cultivos y técnicas, generando ingresos extra por valor de dos millones y medio de euros».

Por su parte, a juicio de Javier Munain, representante de la ONG Harreman, el convenio firmado esta semana es un «acuerdo de compromisos, ya que el ayuntamiento se compromete a ayudar en la financiación del proyecto de Mozambique para 4 años. Es una noticia muy positiva, ya que acciones como estas, son esenciales para el progreso de los países en desarrollo, como es el caso de Mozambique, así como para los proyectos de cooperación en general».