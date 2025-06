El Ayuntamiento, preocupado «por varios hechos que vulneran la convivencia»

El Diario Vasco aretxabaleta. Miércoles, 18 de junio 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha mostrado su preocupación por una serie de hechos ocurridos en la localidad y que consideran que «vulneran la convivencia y el respeto» entre los aretxabaletarras. Así lo han señalado en un comunicado, en el que citan como ejemplo «el hostigamiento» al que se ve sometido de forma recurrente el trabajador de un bazar de la localidad sea ahorcado. El comunicado emitido por el Ayuntamiento señala lo siguiente:

«Estamos preocupados por varios acontecimientos que se han producido en la localidad en los últimos tiempos. Entendemos que ha habido una serie de hechos que vulneran la convivencia y el respeto. Una de esas acciones se está repitiendo desde hace tiempo y nos preocupa mucho por las diferentes connotaciones que pueda conllevar. Varios adolescentes han tomado como costumbre hostigar al trabajador de un un bazar situado en la calle Durana y Mitarte, y entrar a robar en el local. En algunos estos momentos se han producido situaciones muy agresivas. Creemos que no se pueden tolerar estas actitudes que pueden tener una connotación racista. Aretxabaleta no puede dejar que se normalicen estas actitudes y el Ayuntamiento ya ha intervenido en el problema. Sin embargo, corresponde a toda la comunidad tomar medidas y adoptar actitudes activas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir».