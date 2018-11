Ardoaraba se celebra con medio centenar de bodegas Ardoaraba, cita ineludible del puente de diciembre. / JESÚS ANDRADE Los espacios cubiertos repetirán en las plazas de la Provincia, Fueros y Matxete y habrá vinos de las Rías Baixas SARA LÓPEZ DE PARIZA VITORIA. Martes, 13 noviembre 2018, 00:17

Ardoaraba regresará el puente de diciembre a Vitoria para celebrar su decimotercer aniversario convertida en una de las grandes citas enogastronómicas de la capital alavesa. El evento se celebrará entre los días 5 y 9 del próximo mes, llenando de brindis diferentes puntos. En las primeras cuatro jornadas, las actividades se desarrollarán en las carpas y bares, mientras que el domingo la oferta se limitará a los locales hosteleros. Las carpas volverán a ubicarse en las plazas de la Provincia, Matxete y Los Fueros en horario de mañana y tarde las jornadas festivas y sólo de tarde los laborables.

Mientras el proyecto para convertir el palacio Zulueta en un centro del vino no termina de arranca,r al quedar desierto el concurso al que se presentaron Araex y Vitoria-Gasteiz Wine City, Ardoaraba se consolida como uno de los grandes escaparates de los caldos de Rioja Alavesa y de la denominación Arabako Txakolina. En torno a medio centenar de productores ofrecerá sus botellas en los stands, tragos que podrán acompañarse con pintxos en los que no faltará la materia prima de calidad local. Como invitados, estarán presentes en este particular homenaje al dios Baco la Denominación de Origen Rías Baixas con sus albariños y sus cavas y el vino Tarongino, un valenciano de naranja convertido ya en habitual de la cita.

A esta lista se podrán sumar todavía otros invitados ya que permanece abierto el plazo de inscripción para bodegueros y establecimientos hosteleros que quieran participar. La organización ultima novedades como la implicación del comercio en el evento enogastronómico para alcanzar el máximo público posible. «La idea es darle cada año un toque diferente y mejorar lo que ya existe», señalan desde Gasteiz On.

Aumenta el turismo

El txoko gastronómico, junto al frontón de la plaza de Los Fueros, con talleres, charlas y 'showcookings', es una de las fórmulas que más ha triunfado en los años anteriores. En 2017 pasaron por las tres carpas de Ardoaraba un total de 97.732 personas, una cifra que superó la de 2016 (95.384). La cifra de turistas ascendió hasta el 21%.