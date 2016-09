El iPhone 7, sin entrada para los cascos y con doble cámara

Apple no deja nada al azar y no parece casualidad la elección del 7 de septiembre para presentar su nuevo smartphone, el iPhone. Además, en España la hora de la presentación está prevista a las 19:00 (10:00 am en la costa oeste norteamericana).

El gigante de Cupertino fiel a su estilo poco ha desvelado de su nuevo dispositivo inteligente que competirá con el Galaxy Note 7 de Samsung, que está encontrando varias trabas para salir al mercado.

El mercado espera que Tim Cook, CEO de Apple, saque toda la artillería fabricada en los laboratorios de la compañía para frenar la caída de las ventas de iPhones y para calmar las aspiraciones de la competencia de hacer sombra al gigante de Cupertino.

Por el momento, Apple solo ha enviado a los periodistas una pequeña invitación con círculos de colores. Un envío que han puesto en valor una de las nuevas características del iPhone 7 que se esperan para esta tarde, un dispositivo que, por primera vez, llegará en varios colores.

Así al menos lo desvela Mig-Chi Kuo, analista de KGI Securities, entre sus logros cuenta con años de filtraciones sobre el gigante de Cupertino y que se han cumplido. Kuo anuncia cinco colores “oro rosa, oro, plata, dark black y piano black”.

Cada cierto tiempo, Apple sorprende a su legión de fans con un cambio en el modelo de iPhone. En 2015, la presentación de la versión 6 del móvil de la manzana mordida no trajo ninguna novedad en este sentido.

Steve Jobs inició la tradición de presentar grandes novedades los años pares. Una costumbre heredada por Tim Cook, pero que parece que no se cumplirá en 2016, según Kuo. La tecnológica repetirá sus versiones 4,7 y 5,5 pulgadas y tan solo cambiará la posición de las antenas.

Quizá el principal secreto por desvelar y que está generando gran cantidad de rumores en la web es la desaparición del minijack para conectar cascos de música. Las airpods del nuevo iPhone tendrían un conector lightning, lugar donde se carga el dispositivo, y también funcionarían vía 'bluetooth'. Un nuevo paso de los ingenieros de Cupertino para reducir aún más el grosor de sus smartphones.

Dos versiones

Las predicciones de Kuo apuntan a la llegada de dos nuevos terminales, iPhone 7 y la versión Plus. Además añade que Apple aumentará las especificaciones técnicas y el almacenamiento, dos preocupaciones de sus clientes.

El modelo base iría partirá desde los 32 GB y habrá opción de teléfonos de 128 GB y 256 GB, entre otros. La memoria RAM llegará hasta los 3 GB en el iPhone 7 Plus y será de 2 GB en el iPhone 7.

Además, la cámara de los teléfonos de Apple contará con doble lente: una cámara de gran angular y teleobjetivo, con sensores de 12 megapíxeles. El flash de la cámara, además, tendrá cuatro LEDs (dos de tono frío y dos calientes). Con respecto al sonido, Kuo dice que no habrá toma 'jack' de auriculares y que Apple pondrá en su lugar un conector Lightning. El espacio que ocupaba hasta ahora el puerto jack para a ocuparlo un nuevo sensor para mejorar el 3D Touch del iPhone.

Los usuarios de la manzana mordida esperan también nuevos anuncios como las fechas de lanzamiento para iOS 10, MacOS Sierra, watchOS 3 y tvOS 10. Y también una nueva versión del Apple Watch.