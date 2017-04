ETA declara que «ya es una organización desarmada»

ETA ha completado ya su «desarme total». La banda confirmó esta pasada madrugada en una carta remitida a la BBC británica que se ha convertido ya en una «organización desarmada» y que son los intermediarios civiles y los verificadores internacionales quienes gestionan desde este momento el control de sus arsenales, como ya avanzó este diario el 26 de marzo.

En el comunicado, la organización asegura que «ha sido un camino duro y difícil, debido a que los estados español y francés han puesto todos los obstáculos y problemas posibles, empecinados en el esquema de vencedores y vencidos, enrocados en la vía policial. Por suerte -continúa la nota-, la sociedad civil dio un paso al frente y ha realizado, al asumir la responsabilidad política y técnica del desarme, una aportación determinante para desatascar la situación de bloqueo que llevaba camino de enquistarse». En este sentido, resalta el apoyo recibido «por parte de las instituciones vascas».

No obstante, ETA advierte de que el proceso «no está acabado, pues el día del desarme será mañana, y por eso debemos aún advertir de que el mismo puede sufrir ataques de los enemigos de la paz. La única garantía para seguir avanzando es la de los miles de personas que se reunirán en Baiona en apoyo del desarme».

Al final de la carta, la banda afirma que «tomamos las armas por el Pueblo Vasco y ahora las dejamos en sus manos, para seguir dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad en nuestro pueblo, porque para avanzar en la agenda de soluciones hay que adquirir compromisos».

Será un desarme «legal, completo, verificado y sin contrapartidas», en línea con lo avanzado por el grupo de Luhuso y como desean los verificadores, avalados por el Gobierno Vasco. La banda anuncia su desarme a solo 24 horas del acto de Baiona de mañana en el que los voluntarios civiles pondrán el punto final al proceso con una gran concentración a las tres de la tarde en la que se leerá un manifiesto consensuado por los distintos partidos del País Vasco francés.

Tras la ratificación por ETA, solo falta que los verificadores internacionales y los voluntarios del grupo de Luhuso, el colectivo ‘artesanos de la paz’, entreguen a las autoridades francesas el listado con las localizaciones de los zulos. Un trámite que será discreto, sin luz ni taquígrafos, en un lugar que nadie quiere desvelar, aunque se barajan Pau, Burdeos o París. Posteriormente, será la hora de que los intermediarios civiles anuncien oficialmente el desarme en la concentración de las tres de la tarde en la explanada Roland Barthes, junto al Petit Bayonne.

Precisamente, los también llamados ‘artesanos de la paz’ hicieron público ayer tarde un comunicado, algo críptico, reclamando a las autoridades francesas que no obstaculicen «el día del desarme efectivo», pese a no haber atendido, lamentan, sus reiteradas solicitudes para involucrarse en el proceso sin ningún tipo de «contrapartida». Pese a esta falta de consenso, el proceso sigue adelante, según los medios consultados.

Garantías

Los verificadores de Ram Manikkalingam y los ‘artesanos de la paz’ liderados por el sindicalista ‘Txetx’ Etcheverry gestionan ya el control del armamento, con el que no entrarán físicamente en contacto en ningún momento, tal y como ha pedido la Fiscalía francesa para evitar que se alteren posibles pruebas. En este tramo final, a 24 horas del ‘día del desarme’, ETA ya se ha desprendido del material que controla. Los verificadores, encargados de actuar como notarios finales de este proceso, han garantizado al Gobierno Vasco y al resto de instituciones, que la banda se ha desprendido de la «práctica totalidad» de sus armas y explosivos. El grupo de Manikkalingam asume que hay una parte de los arsenales que está perdida, al tratarse de viejos escondites o por las dificultades de los activistas para acceder a ellos, aunque ratificará mañana que el desarme es «completo» y que no deja ningún género de dudas.

De esta forma, ETA cerrará un nuevo capítulo, que completa el cese definitivo de la violencia anunciado el 20 de octubre de 2011. Una vez que las autoridades galas se hagan con las localizaciones, comprobarán que incluye todas las armas y explosivos que la banda ha mantenido bajo su control en estos últimos meses.

El Gobierno francés se mantiene en contacto con los intermediarios civiles y los verificadores para dar la culminación definitiva al proceso de desarme este sábado. Las últimas horas están siendo intensas para cerrar los distintos flecos internos del desarme y tratar de asegurar que los voluntarios implicados no sufran ningún tipo de consecuencia penal. El Gobierno de Mariano Rajoy asiste a las últimas horas de este proceso con tranquilidad, informados puntualmente por el Ejecutivo de París de todo lo que acontece.

Los intermediarios civiles, no obstante, hicieron público un comunicado ayer tarde en el que afirman que «el proceso de desarme de ETA es un paso esencial para el futuro del País Vasco, España y Francia». Pero lamentaron que sus «reiteradas solicitudes» a las autoridades francesas para que se involucren en ese proceso no han sido atendidas por las autoridades de Francia, que no ha ofrecido garantías de que no vaya a actuar judicialmente contra quienes hayan participado en el proceso. Por ello, los voluntarios insisten en reclamar a París que «no obstaculice» el desarrollo de la jornada del desarme, al final de la cual ETA «estará completamente desarmada», precisan.