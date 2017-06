«Quiero escuchar a todos los grupos. No me pongo líneas rojas»

La consejera Beatriz Artolazabal dice que el tiempo de «la puesta en escena» de los partidos ha pasado y que ahora toca «la política en mayúsculas» para renovar el consenso en torno al sistema de protección social.

Vistas las reacciones enfrentadas de los partidos tras presentarse la reforma, ¿es optimista con la posibilidad de recuperar el consenso?

Soy optimista. Los extremos se han posicionado antagónicamente, pero creo que puede ser una primera puesta escena ante una negociación que tenemos que abrir. Tengo de verdad la mano tendida para lograr un consenso lo más amplio posible, unánime si cabe. Ahora sí toca la política en mayúsculas, no utilizar la RGI con interés partidista. La RGI no es un problema, es una oportunidad. En otras ocasiones se rehuía el debate porque se estaba al final de la legislatura y ahora tenemos una estabilidad política que nos permite trabajar sin esas presiones y tenemos que aprovecharla.

¿Han intentado contentar a las dos partes de la oposición?

No. Nuestro objetivo no ha sido mirar si a uno les iba a gustar una medida u otra, sino mirar qué ocurría y qué había que mejorar.

¿Qué parte está dispuesto a ceder el Gobierno Vasco? ¿Más límites como pide el PP o más avances como reclaman los partidos de izquierda?

De primeras, todas nuestras iniciativas son buenas. No vamos a ceder en lo que tiene que ver en la restricción de derechos sociales. Pero todavía no conocemos las iniciativas concretas de los grupos.

¿Hay vuelta atrás en la rebaja del 7% en las cuantías y en la no actualización con el SMI?

La cuantía que hemos presentado es superior a lo que están recibiendo ahora los perceptores y garantiza que esas necesidades básicas estén cubiertas.

¿Esa es una línea roja?

No me pongo líneas rojas. Quiero oír a todas las partes cuáles son sus propuestas.

¿No alcanzar un acuerdo sería un fracaso?

No me planteo no llegar a un acuerdo. Todo nuestro esfuerzo será llegar al consenso.