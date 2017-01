«Los camioneros guipuzcoanos seríamos los más perjudicados»

Al margen de la oposición de las empresas de transporte de mercancías, de aquí y de allí, el sindicato de transportistas autónomos vascos, Hiru, quiso hacer público ayer su indignación por la implantación del peaje de la N-1 como colectivo «más perjudicado» por el sistema de cobro. Su secretario técnico, Esteban Muruamendiaraz, acusó a la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV) de «mentir» y de «no preocuparse por cómo trabaja un transportista» y de «desconocer el sector».

Reiteró la idea de que «los transportistas guipuzcoanos, por frecuencia de uso, seríamos los más perjudicados al implantar peajes en la N-1» y recordó que «desde Hiru dijimos bien claro desde el principio que las normativas europeas no permiten que se haga ninguna diferenciación por cuestiones de origen, pese a lo cual la Diputación encargó un estudio al despacho Cuatrecasas que costó 60.000 euros a las arcas guipuzcoanas para confirmar lo que ya les habíamos dicho gratis».

Desmontó el argumento foral de que los transportistas forales pagarán por primera vez por usar la N-1 al señalar que «ya pagan cuando repostan al salir o entrar en Gipuzkoa a través del impuesto del hidrocarburo que gestiona la Diputación». También quiso dejar claro que «el tráfico no se desviará por la AP-1 porque allí no disponemos de los servicios que necesitamos: no hay aparcamientos y la industria no está allí». Citó incluso como una «contradicción» el hecho que «el Gobierno Vasco está impulsando áreas logísticas en la N-1 en Araia y la zona de frontera con Navarra».

Respecto a la afirmación que Oiarbide realizó en DV de que otras comunidades miran con atención el modelo del peaje a implantar en Gipuzkoa, el secretario técnico de Hiru señaló que «nos gustaría saber cuáles y por qué», para ironizar después con que podrá ser «para ver si la Diputación de Gipuzkoa será la pionera en destrozar el transporte propio».

En su planteamiento de fondo, explicó que «siempre hemos defendido que las carreteras son un bien o un mal público del que todos nos beneficiamos directa o indirectamente. Por tanto, somos todos los que debemos asumir su financiación como la del resto de servicios públicos sin repagos, copagos y sin impuestos discriminatorios como son los peajes».

Lamentó que la diputada foral de Infraestructuras Viarias «solo se ha reunido dos veces con nosotros en lo que va de legislatura». Y situó los encuentros. «Mentía cuando decía que estaba en contacto con nosotros para hablar sobre el peaje de la N-1, ya que sólo nos reunimos una vez con ella por ser el principio de la legislatura y otra el día que nos notificó que el peaje era un hecho y ya lo tenía definido, una hora antes de presentárselo a los medios de comunicación». La acusación no se quedó ahí. Añadió que «miente ahora también cuando dice que está en contacto con nosotros para hablar sobre la Ciudad del Transporte».